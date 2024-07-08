За три роки відкриття земельного ринку в Україні придбали 567 322 гектарів сільськогосподарської землі, повідомляє Опендатабот.

Скільки уклали угод продажу земельних ділянок

Як зазначається, українці уклали 253 416 угод продажу земельних ділянок за середньою ціною у 41 тис. гривень за 1 гектар. Найчастіше купували землю у 2023 році. Сумарно українці придбали 179 921 гектар сільгоспземель.

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Фото: Опендатабот

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Де продали найбільше сільгоспземлі

Найбільш популярними для купівлі стали угіддя на Полтавщині. Там продали 60 360 гектарів. Середня ціна землі в регіоні сягала 42,75 тис. гривень. Водночас перші 5 місяців цього року придбали 17 036,6 гектарів землі на Полтавщині, в середньому, сплативши по 52,59 тис. грн за 1 гектар.

Дніпропетровщина також у списку найпопулярніших – там продали 58 869 гектарів, а на Харківщині – 54 458 га.

Найдорожчою цьогоріч була земля на Івано-Франківщині. За неї люди платили 101 тис. гривень за гектар.

Однак лише чверть земельних угідь змінюють власника через купівлю-продаж. Більшість змін власників стосуються землі, яку отримують у спадок.

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Фото: Опендатабот

У травні зафіксували найвищу ціну гектара сільгоспземель в Україні – що відомо

Нагадаємо, що в травні цього року середньозважена вартість 1 гектара землі сільськогосподарського призначення в Україні становила 45,0 тис. гривень.

Як зазначали в KSE Агроцентрі та Програмі USAID АГРО, це на 8,2% більше від цін у квітні 2024 року, і на 5,6% більше від цін у березні цього року.

За даними аналітиків, на ціну вплинуло відкриття ринку для юридичних осіб у січні цього року, тому це спричинило структурні зміни умов на ринку й призвело до збільшення вартості сільгоспземель.