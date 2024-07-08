Україна виступила з пропозицією до корейської урядової установи KIND (Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation) долучитися до підтримки проєктів з відновлення енергетики.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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КIND може долучитися до відновлення українського енергосектору - що відомо

Під час відеозустрічі представників Мінекономіки з керівництвом корейської урядової установи KIND, яка вже підтримує в Україні низку проєктів з відновлення, обговорювалися, зокрема, можливості грантових та інвестиційних програм для відновлення енергетики.

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"Разом з партнерами постійно шукаємо нові можливості, як швидше відновити зруйновані потужності. У цьому контексті важливі приватні інвестиції. Інвестиційний потенціал України в енергогалузі ми оцінюємо в близько $168 млрд у наступні 10 років", - зазначив заступник міністра економіки Володимир Кузьо.

За його словами, корейській урядовій установі KIND було запропоновано розширити підтримку проєктів в Україні на проєкти відновлення енергетики, забезпечення енергонезалежності муніципалітетів.

Зокрема, через фінансування розвитку розподіленої генерації, оскільки українській стороні відомо про зацікавленість корейського бізнесу у таких проєктах.

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Під час зустрічі сторони також обговорили участь KIND у проєктах в Україні. Зокрема, нині установа працює над транспортним генпланом Київської області, смарт-сіті генпланом Умані, планом реконструкції/відновлення українських аеропортів.

Серед проєктів також - технічна допомога в реконструкції Каховської греблі, проєкт реновації залізниці, включно із запуском швидкісного сполучення Київ-Польща, проєкт очищення стічних вод у Бучі та інші проєкти за участю міст й муніципалітетів.

У червні партнери виділили на енергетику України понад $1 млрд упродовж тижня - що варто знати

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 18 червня під час засідання уряду повідомив, що упродовж останнього тижня сумарний оголошений пакет підтримки для енергосистеми України склав понад мільярд доларів.

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Шмигаль уточнював, що США спрямовують через USAID 500 млн доларів додаткової енергетичної допомоги та переспрямовують ще 324 млн на відновлення енергетичної інфраструктури.

Внесок в енергетичну стійкість України обсягом 74 млн доларів зробить Норвегія. За словами Прем'єр-міністра, частину цих коштів спрямують на ремонти об’єктів у Харкові та області.

Також 14,5 млн доларів інвестує в українську енергетику уряд Канади.

"Вдячні всім, хто в ці складні часи поруч і простягає нам руку допомоги", - сказав очільник уряду.

Фонд підтримки енергетики України - що відомо

Фонд підтримки енергетики України був створений у 2022 році за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон.

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Це унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії РФ.