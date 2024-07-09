На збір від UNITED24 та Monobank для відновлення дитячої лікарні "Охматдит", метою якого було зібрати 100 млн гривень, українці пожертвували вже понад 180 млн, повідомили в Monobank.
Збір на "Охматдит" – що відомо
"Охматдит" – найбільша дитяча лікарня в Україні. Російська ракета повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще 4 інших. Постраждали 10 хірургічних відділень, 5 онковідділень, 2 соматичні відділення, інтенсивна терапія, 2 реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина єдиної в країні онкогематологічної лабораторії.
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Дітей з лікарні евакуювали й перевели до інших лікарень столиці.
"Наше завдання — допомогти Охматдиту відновитися. Щоб знову рятувати дітей. Давати надію. Повертати до життя", – наголосили організатори.
Спершу збір відкрили з метою зібрати 100 млн гривень, проте його закрили за три години, тому згодом його збільшили до 200 млн гривень.
Ракетний удар по лікарні "Охматдит" – що відомо
Учора, 8 липня, РФ завдала удару по Україні десятками різних видів балістичних і крилатих ракет. Були уражені цивільні об’єкти – три елеrтропідстанції, кілька багатоповерхівок, приватний медичний центр і адміністративна будівля гірничо-збагачувального комбінату.
Росіяни свідомо вдарили по найбільшій дитячій лікарні України та Європи – "Охматдит", де проходили лікування сотні дітей. Було зруйновано корпус, де діти отримували діаліз.
Під завалами опинилися медперсонал і діти, від вибитого скла постраждали лікарі, діти та їхні матері. Заклад, де щорічно проводять близько 7 тисяч складних операцій, а також здійснюється діагностика та лікування на сучасному рівні онкогематологічних захворювань, виконуються трансплантації кісткового мозку хворим дітям, зупинив свою роботу.