На збір від UNITED24 та Monobank для відновлення дитячої лікарні "Охматдит", метою якого було зібрати 100 млн гривень, українці пожертвували вже понад 180 млн, повідомили в Monobank.

Збір на "Охматдит" – що відомо

"Охматдит" – найбільша дитяча лікарня в Україні. Російська ракета повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще 4 інших. Постраждали 10 хірургічних відділень, 5 онковідділень, 2 соматичні відділення, інтенсивна терапія, 2 реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина єдиної в країні онкогематологічної лабораторії.

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Дітей з лікарні евакуювали й перевели до інших лікарень столиці.

"Наше завдання — допомогти Охматдиту відновитися. Щоб знову рятувати дітей. Давати надію. Повертати до життя", – наголосили організатори.

Спершу збір відкрили з метою зібрати 100 млн гривень, проте його закрили за три години, тому згодом його збільшили до 200 млн гривень.