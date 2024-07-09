Російські сили завдавали ударів по 19 населених пунктів Херсонщини, поінформував керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
РФ вдарила по Херсонській області
Згідно з даними, під обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Садове, Станіслав, Кізомис, Білозерка, Чорнобаївка, Новодмитрівка, Придніпровське, Понятівка, Берислав, Ольгівка, Хрещенівка, Золота Балка, Нововоронцовка, Львове, Тягинка, Томарине та місто Херсон.
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Окрім житлових будинків, ушкоджень зазнали медична установа, навчальний заклад, господарські споруди та гаражне приміщення.
"Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає", – уточнив Прокудін.
Обстріли на Херсонщині – що відомо
За попередню добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів області.
Зазначалося, що ушкоджень зазнали дві багатоповерхівки та 19 приватних будинків, а також адмінбудівля, магазин, газогін, господарські споруди, складське приміщення та мотоцикл.
Також зафіксували повідомлення про двох поранених внаслідок обстрілів.