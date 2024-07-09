ДБР оголосило про підозру колишньому співвласнику "Приватбанку", олігарху Геннадію Боголюбову та начальнику однієї з груп інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби "Ягодин", який сприяв йому в незаконному перетині кордону.
Геннадію Боголюбову оголосили про підозру
Боголюбов у супроводі близького родича виїхав 24 червня цього року потягом "Київ – Хелм", хоча згідно з базами даних України, кордон не перетинав. Він виїхав із країни по недійсному паспорту громадянина України, який фізично перебуває в Україні.
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Водночас затриманий прикордонник передав підлеглій документи пасажирів і запевнив, що особисто здійснив перевірку купе, де перебували Боголюбов і його родич.
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Яке покарання загрожує Геннадію Боголюбову
Олігарху та прикордоннику повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК України). Боголюбову повідомили також про додаткову підозру в незаконному заволодінні паспортом (ч. 3 ст. 357 КК України).
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