ДБР оголосило про підозру колишньому співвласнику "Приватбанку", олігарху Геннадію Боголюбову та начальнику однієї з груп інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби "Ягодин", який сприяв йому в незаконному перетині кордону.

Геннадію Боголюбову оголосили про підозру

Боголюбов у супроводі близького родича виїхав 24 червня цього року потягом "Київ – Хелм", хоча згідно з базами даних України, кордон не перетинав. Він виїхав із країни по недійсному паспорту громадянина України, який фізично перебуває в Україні.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Водночас затриманий прикордонник передав підлеглій документи пасажирів і запевнив, що особисто здійснив перевірку купе, де перебували Боголюбов і його родич.

Польським прикордонникам колишній співвласник "Приватбанку" показав уже особистий паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

ДБР викрило командира відділення судна ВМС, який вимагав хабарі від підлеглих
Більше по темі

ДБР викрило командира відділення судна ВМС, який вимагав хабарі від підлеглих

Для законного вихідного підлеглі мали сплатити йому 10 тис. гривень.

Яке покарання загрожує Геннадію Боголюбову

Олігарху та прикордоннику повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК України). Боголюбову повідомили також про додаткову підозру в незаконному заволодінні паспортом (ч. 3 ст. 357 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.

Advertisement

Прикордоннику обрали запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 25 млн грн.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Ексголові Верховного суду Князєву продовжили запобіжний захід Корупція
Ексголові Верховного суду Князєву продовжили запобіжний захід
Київ Пост
8г тому
НАБУ і САП викрили на хабарі прокурорів Офісу Генерального прокурора Корупція
НАБУ і САП викрили на хабарі прокурорів Офісу Генерального прокурора
Київ Пост
1д тому
ДБР викрило командира відділення судна ВМС, який вимагав хабарі від підлеглих Корупція
ДБР викрило командира відділення судна ВМС, який вимагав хабарі від підлеглих
Київ Пост
2д тому
Затримано одного з головних митників на Прикарпатті, який вимагав хабарі з імпортерів Корупція
Затримано одного з головних митників на Прикарпатті, який вимагав хабарі з імпортерів
Київ Пост
2д тому
Спонсорований контент
" Попередній Україна і Єврокомісія розпочали зустрічі щодо скринінгу законодавства
Далі » Міністерка економіки України підписала угоду між Україною та ЄС на понад 5,2 млрд євро