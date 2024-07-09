У понеділок у Брюсселі стартувала перша двостороння зустріч Україна-ЄС щодо оцінки адаптації українського законодавства до законодавства ЄС, повідомили в Офісі Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Скринінг законодавства України щодо відповідності до права ЄС

Як зазначається, представники України презентують стан наближення законодавства України до права ЄС щодо державних закупівель та інституційної спроможності сектору, заходів із протидії корупції та плану повного наближення законодавства до права Євросоюзу.

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"Дводенна зустріч Європейської комісії та України в межах здійснення офіційного скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС присвячена переговорному розділу 5 "Державні закупівлі". Цей розділ входить до кластеру 1 "Основи процесу вступу до ЄС" – саме цей кластер під час перемовин відкривають першим і закриють останнім", – йдеться в повідомленні.

Більше по темі Євросоюз укотре закликав Росію визнати свою відповідальність за збиття літака рейсу MH17 17 листопада 2022 року суд у Гаазі засудив трьох осіб до довічного ув’язнення за їхню причетність до збиття літака рейсу MH17.

Делегацію України очолила заступниця міністра економіки Надія Бігун. До її складу також увійшли генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков, заступник міністра економіки Тарас Качка, голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко, генеральний директор Prozorro Микола Ткаченко, голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва.