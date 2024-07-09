У понеділок у Брюсселі стартувала перша двостороння зустріч Україна-ЄС щодо оцінки адаптації українського законодавства до законодавства ЄС, повідомили в Офісі Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
Скринінг законодавства України щодо відповідності до права ЄС
Як зазначається, представники України презентують стан наближення законодавства України до права ЄС щодо державних закупівель та інституційної спроможності сектору, заходів із протидії корупції та плану повного наближення законодавства до права Євросоюзу.
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"Дводенна зустріч Європейської комісії та України в межах здійснення офіційного скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС присвячена переговорному розділу 5 "Державні закупівлі". Цей розділ входить до кластеру 1 "Основи процесу вступу до ЄС" – саме цей кластер під час перемовин відкривають першим і закриють останнім", – йдеться в повідомленні.
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Делегацію України очолила заступниця міністра економіки Надія Бігун. До її складу також увійшли генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков, заступник міністра економіки Тарас Качка, голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко, генеральний директор Prozorro Микола Ткаченко, голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва.
Україна та ЄС підписали безпекову угоду з фінансовими зобов’язаннями
Нагадаємо, що 27 червня в Брюсселі Президент України Володимир Зеленський підписав безпекову угоду з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.
Зобов’язання ЄС у галузі безпеки забезпечують передбачувану, довгострокову та сталу підтримку у сфері безпеки та оборони України.
Військова підтримка та зобов’язання щодо безпеки надаватимуться з повагою до політики безпеки та оборони певних членів Євросоюзу і з урахуванням інтересів безпеки та оборони всіх держав-членів. Угода не містить жодних згадок про майбутнє членство України в Альянсі та про його підтримку.