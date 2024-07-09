Сьогодні міністерка економіки України Юлія Свириденко підписала Фінансову угоду між Україною та Європейським Союзом на суму 5,27 млрд євро, поінформували в пресслужбі Мінекономіки.

Свириденко підписала угоду між Україною та ЄС

Зазначається, що відповідне рішення про залучення грантової підтримки від ЄС прийняли на засіданні уряду.

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"Уряд фіналізував домовленість між Україною та ЄС у межах Ukraine Facility. Підписання Угоди щодо залучення грантової підтримки на 5,27 млрд євро протягом найближчих чотирьох років сприятиме стабілізації макроекономічної та фінансової ситуації в країні та забезпечить необхідні ресурси для підтримки ключових секторів економіки", – пояснила Свириденко.

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За словами міністерки, це остання угода, необхідна для повного запуску програми Ukraine Facility.

Бюджетна підтримка в межах першої частини програми, включно з кредитними та грантовими коштами, становить 38,27 млрд євро. У 2024 році Україна очікує отримати 16 млрд євро підтримки, з яких 3 млрд євро – грантова допомога.

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"Ми вдячні ЄС за допомогу у відновленні України та створення нових інвестиційних можливостей у довгостроковій перспективі", – наголосила міністерка.

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Україна отримала 1,9 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Facility – що треба знати

27 червня до держбюджету надійшов транш обсягом 1,9 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility.

Від початку повномасштабної війни Євросоюз надав Україні майже 35 млрд євро прямої бюджетної допомоги. Ці кошти підтримали макроекономічну стабільність і дозволили забезпечити фінансування пріоритетних бюджетних потреб.

Раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду зазначав, що в червні очікується надходження 1,9 млрд євро в межах програми.

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