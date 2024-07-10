Історична драма про бенкет під час чуми "Декамерон", мультсеріал для дітей і дорослих "Вибухові кошенята", спін-офф культового серіалу "Вікінги: Вальгалла", а також найочікуваніше продовження "Емілі в Парижі" — такі серіали можна подивитися на Нетфлікс вже цього літа. Відчайдушна брехня Жанр: драма, мелодрама ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Ліана і Томас сповнені надій створити сім'ю, вони вже давно намагаються завести дітей, але Ліана не може завагітніти. В неї наростає почуття провини, тривоги за майбутнє та втрати контролю над своїм життям. Поки сімейна пара проходить через ці труднощі разом, але Томас теж переживає болісні моменти, якими не завжди хоче ділитися з дружиною. Advertisement Одного дня Ліана таки вагітніє, але через рідкісну аномалію батьками її близнюків виявляються два різні чоловіки. Вагітність триває, бажання зберегти сім'ю змушує жінку зберігати таємницю, але невдовзі всі учасники стають заручниками цієї ситуації. То чи вдасться їм знайти в собі сили, щоб не зламатися під тягарем обставин? Advertisement Вибухові кошенята Жанр: мультфільм, комедія Вічне протистояння добра і зла триває, і цього разу воно вже виходить на новий рівень. Чудова гра для всієї родини "Вибухові кошенята" тепер адаптована під серіал — дивіться всією родиною та насолоджуйтесь! Бог і його заклятий ворог — породження Сатани,— випадково опиняються на Землі й змушені жити серед людей у вигляді балакучих котів. Слідкувати за пригодами цих кошенят, їхніми сварками та протистоянням — саме задоволення. Тож серіал обіцяє бути захопливим та підкорити серця багатьох глядачів.

Вікінги: Вальгалла Жанр: екшн, історія, драма Популярне шоу "Вікінги", яке вже підкорило глядачів, тепер має свій спін-офф. Події відбуваються за 100 років після тих, що відбувалися в оригінальному серіалі — за часів занепаду епохи вікінгів. У центрі сюжету – скандинавський мореплавець і дослідник Лейф Еріксон, який вважається першим європейцем, що побував у Північній Америці – ще за п'ятсот років до Христофора Колумба. Advertisement Головну роль у серіалі зіграв австралійський актор Сем Корлетт, відомий за роллю Калібана в "Моторошних пригодах Сабріни". Там також можна побачити шведську модель Фріді Густавссон і німецьку актрису Лаурі Берлін, яку український глядач міг бачити в трилогії "Таймлесс". Третій сезон серіалу налічуватиме вісім епізодів, усі вони вийдуть одночасно. Цей сезон буде для шоу фінальним. Декамерон Жанр: історична драма Документальний серіал за мотивами оригінальної історії Джованні Боккаччо, опублікованої в XIV столітті. Тоді Італією швидко ширилась бубонна чума, тож бажаючи втікти від хвороби дворяни зі своїми слугами зачиняються на віллі. Але зовсім скоро їхній розкішний відпочинок перетворюється на справжній хаос. Advertisement Пропонуємо вашій увазі комедійну адаптацію, яка не залишить байдужим нікого. Головну роль у шоу виконала Зоша Міміт, також там присутні такі зірки екрану, як Таня Рейнольдс, Джессіка Пламмер та інші. Перший сезон складатиметься з восьми епізодів, усі вони вийдуть одночасно.

Клани Галісії Жанр: трилер, драма, кримінал Анна — успішна юристка з Мадрида — повертається до маленького містечка Камбадос після смерті свого батька. З заповіту вона дізнається, що він був членом впливового іспанського наркокартелю. Щоб дізнатися більше про таємне життя свого батька і викрити злочинців, вона проникає до клану і зближається з його харизматичним лідером Даніелем. Проте неочікувано для себе вона закохується в нього, і тепер їй доведеться обирати між коханням і справедливістю. Кожен її крок сповнений смертельної небезпеки, адже найменша помилка може коштувати життя. Advertisement Суперген Жанр: фантастика, бойовик, драма, пригоди Захопливий серіал "Суперген" розповідає історію п'яти пересічних жителів Південного Лондону, які раптово виявляють у себе надзвичайні здібності. І поки кожен із п'ятьох досліджує свою здібність, один із них — Майкл — мусить об'єднати всіх заради порятунку своєї коханої. Він може подорожувати в часі, тож випадково виявляє, що життя його нареченої під загрозою, тож вирішує за будь-яку ціну врятувати кохану жінку. Advertisement Цю розкішну, сповнену пригод фантастичну історію вже можна подивитися на всіх платформах, у тому числі на Netflix. Це британський супергеройський серіал, де Репмен є шоураннером, творцем, сценаристом і головним режисером проєкту. Головну роль зіграв Тосін Коул. Окрім нього, до акторського складу увійшли Аделайо Адедайо, Надін Міллс, Ерік Кофі-Абрефа, Келвін Демба, Джош Тедеку, Райксія Оджо та Джакомо Манчіні. Пізніше стало відомо, що Едді Марсан приєднався до акторського складу в ролі Рея.