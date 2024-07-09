КНР і Білорусь розпочали спільні військові навчання "Атакуючий сокіл" на полігоні "Брестський", повідомили в міноборони Білорусі.
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Зазначається, що тренування відбувається на білоруському полігоні "Брестський", що за 2,8 км від кордону з Польщею та 28 км від України.
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"Події у світі складні, обстановка складна, тому, вивчивши нові форми і способи ведення тактичних завдань, тут на навчаннях ми будемо всі ці моменти відпрацьовувати. З урахуванням усього того нового, напрацьованого за останні роки, впровадимо і подивимося, як спільний підрозділ буде вести дії", – пояснив командувач силами спеціальних операцій збройних сил Білорусі Вадим Денисенко.
За його словами, підрозділи на окремих етапах будуть зведені й діятимуть спільно.
Водночас у моніторинговій групі Беларускі Гаюн зауважили, що навчання "Атакуючий сокіл" проводили й раніше.
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У серпні 2018 року ці навчання відбувались у місті Цзінань китайської провінції Шаньдун.
Білорусь вступила до ШОС – що відомо
Нагадаємо, що після 15 років спроб уряду Білорусі вдалося домогтися вступу до Шанхайської організації співробітництва.
Зазначалося, що вступ країни до ШОС покращить торгівельно-економічну співпрацю з Китаєм, водночас зменшивши залежність від рішень Москви.
Шанхайська організація співробітництва – політична, економічна й безпекова оборонна організація, заснована КНР і РФ у 2001 році.