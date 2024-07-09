КНР і Білорусь розпочали спільні військові навчання "Атакуючий сокіл" на полігоні "Брестський", повідомили в міноборони Білорусі.

Спільні навчання Білорусі та Китаю

Зазначається, що тренування відбувається на білоруському полігоні "Брестський", що за 2,8 км від кордону з Польщею та 28 км від України.

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"Події у світі складні, обстановка складна, тому, вивчивши нові форми і способи ведення тактичних завдань, тут на навчаннях ми будемо всі ці моменти відпрацьовувати. З урахуванням усього того нового, напрацьованого за останні роки, впровадимо і подивимося, як спільний підрозділ буде вести дії", – пояснив командувач силами спеціальних операцій збройних сил Білорусі Вадим Денисенко.

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За його словами, підрозділи на окремих етапах будуть зведені й діятимуть спільно.