Європейський Союз призупинив рух Грузії до членства в ЄС і заморозив плановий транш на суму 30 млн євро для підтримки оборонного сектору країни, пише SOVA, цитуючи посла Євросоюзу в Грузії Павела Герчинського.

ЄС призупинив вступ Грузії

"27 червня лідери, президенти та прем'єр-міністри ЄС зустрілися в Брюсселі та ухвалили кілька важливих рішень, погодили стратегічний порядок денний ЄС на наступний період, досягли згоди щодо майбутніх лідерів ЄС, підтвердили нашу тверду відданість захисту України і, на жаль, і мені шкода говорити це, вони також вирішили зупинити процес приєднання Грузії до Європейського Союзу. Про це дуже чітко сказано у висновку Європейської ради", – зазначив посол.

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Він пояснив, що антизахідна та антиєвропейська риторики є несумісними з декларованою метою вступу до Євросоюзу, тому нині вступ Грузії до Євросоюзу призупинений. Він додав, що ЄС заморозив 30 мільйонів євро, виділених на підтримку оборони держави.

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"Це лише перший крок, будуть й інші кроки... Наша пряма допомога уряду Грузії буде скорочена, і ми намагатимемося перекласти цю пряму допомогу уряду на громадянське суспільство та засоби масової інформації. Про це було оголошено після зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі", – наголосив Герчинський.

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Грузинська опозиція оголосила бойкот парламенту – що відомо

Опозиційна партія Грузії "Єдиний національний рух" бойкотує парламент після остаточного ухвалення скандального закону про "іноагентів".

Член партії Леван Бежашвілі заявив на екстреному брифінгу, що після прийняття "російського" закону про "іноагентів" партія не бачить сенсу в участі в роботі парламенту. Парламентська більшість була практично "продовженням поліції у залі засідань грузинського парламенту", коли жодному депутату від опозиції не дозволили виступити.

До бойкоту долучились опозиційні партії "Стратегія Агмашенебелі" та "Лело для Грузії", а також незалежні депутати Тамар Кордзая, Саломе Самадашвілі і Таріел Накаїдзе.

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Парламент Грузії у третьому, остаточному читанні схвалив закон "Про прозорість іноземного впливу". 

Двох громадян США заарештували в Тбілісі, де тисячі людей впродовж кількох тижнів виходили на вулиці, протестуючи проти рішення уряду ухвалити новий, інспірований Кремлем закон про "іноземних агентів".

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