Сили РФ 476 разів обстріляли регіон за добу, поінформував очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
РФ завдала ударів по Запоріжжю
Під ворожий вогонь потрапили 11 населених пунктів: Гуляйполе, Оріхів, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Малинівка, Рівнопілля, Копані, Біленьке та Новоданилівка.
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ЗС РФ використали 228 безпілотників різних типів і здійснили 16 обстрілів із РСЗВ та 227 із артилерії. 5 авіаційних ударів завдали по Роботиному, Рівнопіллю та Копаням.
Надійшли 27 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури, один чоловік був поранений.
Останній обстріл Запорізької області – що відомо
Нагадаємо, що за попередню добу російські сили завдали 341 удару по області.
В офіційних повідомленнях ззначалося, що для ударів росіяни використали 127 БпЛА різних типів і здійснили 9 обстрілів із РСЗВ та 200 з артилерії. Ворог також двічі обстріляв ракетами Вільнянськ.
РФ ударила по Запорізькій області понад 440 разів за добу
Надійшли 10 повідомлень про руйнування житла та об'єктів інфраструктури, а трьох чоловіків у Василівському та Запорізькому районах було поранено.