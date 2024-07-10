Надійшли 27 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури, один чоловік був поранений.

ЗС РФ використали 228 безпілотників різних типів і здійснили 16 обстрілів із РСЗВ та 227 із артилерії. 5 авіаційних ударів завдали по Роботиному, Рівнопіллю та Копаням.

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Під ворожий вогонь потрапили 11 населених пунктів: Гуляйполе, Оріхів, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Малинівка, Рівнопілля, Копані, Біленьке та Новоданилівка.

Останній обстріл Запорізької області – що відомо

Нагадаємо, що за попередню добу російські сили завдали 341 удару по області.

В офіційних повідомленнях ззначалося, що для ударів росіяни використали 127 БпЛА різних типів і здійснили 9 обстрілів із РСЗВ та 200 з артилерії. Ворог також двічі обстріляв ракетами Вільнянськ.

Більше по темі РФ ударила по Запорізькій області понад 440 разів за добу ОВА отримала 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Надійшли 10 повідомлень про руйнування житла та об'єктів інфраструктури, а трьох чоловіків у Василівському та Запорізькому районах було поранено.