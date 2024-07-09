АТ «Українська оборонна промисловість» (УОП) відкрило своє перше закордонне представництво у столиці США Вашингтоні. Представництво працюватиме за трьома напрямками, повідомила пресслужба УОП.

Представництво "Укроборонпрому" у США - що відомо

Зазначається, що американська філія буде працювати за трьома ключовими напрямками:

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взаємодія з бізнесом та експертними організаціями

співпраця з державними органами та оборонними організаціями

підтримка проєктів підприємств Укроборонпрому в США та країнах-партнерах.

Зокрема, йдеться про пошук інвестиційних можливостей та потенційних військово-технічних партнерів у США. Також передбачається пошук та оцінка новітніх технологій та інноваційних розробок, забезпечення взаємодії між українськими та іноземними командами для ефективного впровадження технологій.

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За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, наразі українські компанії вже мають низку принципових домовленостей з американськими колегами. Наявність представництва УОП в США дасть змогу пришвидшити їх реалізацію та посилити інтеграцію української оборонки до оборонно-промислової бази НАТО.

Фото: УОП

«Ми зацікавлені у поглибленні співпраці з американськими зброярами, яка сприяє трансферу технологій, розвитку спільних проєктів і залученню інвестицій. Це можуть бути напрямки боєприпасів, систем протиповітряної та протиракетної оборони, РЕБ тощо», - наголосив генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін.

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Компанії Укроборонпрому уклали п’ять міжнародних угод про партнерство - подробиці

У червні під час міжнародної виставки оборонної індустрії Eurosatory компанії, що входять до АТ "Українська оборонна промисловість", уклали п’ять угод про партнерство.

Перша, з французькою Thales, дозволить створити в Україні спільне підприємство, яке ремонтуватиме та модернізуватиме обладнання для засобів РЕБ, зв’язку, систем ППО та радарів.

Друга угода з цією ж компанією стосується наміру французів створити в Україні сервісний центр, який обслуговуватиме та випробовуватиме засоби радіоелектронної боротьби та радари.

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Третя, з Hexadrone, регулюватиме співпрацю в спільному виробництві безпілотного авіаційного комплексу.

Четверта угода про співпрацю стосується встановлення та тестового використання навігаційних систем Exail на радарах українського виробництва, а п’ята — Меморандум про взаєморозуміння з компанією Arquus — стосується обслуговування та модернізації бронетехніки.

Партнерство "Укроборонпрому" і Rheinmetall

Нагадаємо, що 11 червня в Україні відкрили перший цех Rheinmetall для ремонту й виготовлення бронетехніки.

У цеху працюють українські фахівці під технічним наглядом німецьких колег. Водночас податки сплачуються в Україні, а ЗСУ відповідно отримують нові технології.

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Як зазначив Олександр Камишін, зараз це дозволить швидше ремонтувати іноземну техніку та повертати її на передову. В перспективі тут вироблятимуться нові зразки броньованої техніки.