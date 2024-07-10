У вівторок, 9 липня, відбувся півфінальний матч чемпіонату Європи з футболу:

Іспанія – Франція (Мюнхен) – 2:1.

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Іспанія стала першою фіналісткою чемпіонату Європи

У матчі, який розпочався о 22:00 на "Альянц-Арені" у Мюнхені, іспанська команда здобула вольову перемогу над збірною Франції з рахунком 2:1.

Успіх піренейцям принесли Ламін Ямал, який відзначився на 21-й хвилині, та француз Жюль Кунде (автогол - 25'); у складі французької збірної м'яч забив Рандаль Коло Муан (9).

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Другий півфінальний матч відбудеться у середу, 10 липня (22:00) на стадіоні «Сігнал Ідуна Парк» у Дортмунді, де зіграють збірні Нідерландів та Англії.

Фото: AFP

Євро-2024: розклад на 10 липня

У середу відбудеться один матч:

22:00. Нідерланди – Англія (Дортмунд)

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Нагадаємо, що у дев'ятнадцятий день чемпіонату відбулися матчі: між Англією та Швейцарією (1:1, 5:3 по пенальті) і Нідерландами та Туреччиною (2:1).