У вівторок, 9 липня, відбувся півфінальний матч чемпіонату Європи з футболу:
Іспанія – Франція (Мюнхен) – 2:1.
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Іспанія стала першою фіналісткою чемпіонату Європи
У матчі, який розпочався о 22:00 на "Альянц-Арені" у Мюнхені, іспанська команда здобула вольову перемогу над збірною Франції з рахунком 2:1.
Успіх піренейцям принесли Ламін Ямал, який відзначився на 21-й хвилині, та француз Жюль Кунде (автогол - 25'); у складі французької збірної м'яч забив Рандаль Коло Муан (9).
Другий півфінальний матч відбудеться у середу, 10 липня (22:00) на стадіоні «Сігнал Ідуна Парк» у Дортмунді, де зіграють збірні Нідерландів та Англії.
Євро-2024: розклад на 10 липня
У середу відбудеться один матч:
22:00. Нідерланди – Англія (Дортмунд)
Результати матчів Євро-2024 – 6 липня
Нагадаємо, що у дев'ятнадцятий день чемпіонату відбулися матчі: між Англією та Швейцарією (1:1, 5:3 по пенальті) і Нідерландами та Туреччиною (2:1).