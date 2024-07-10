На відкритті саміту НАТО у Вашингтоні у вівторок президент США Джо Байден оголосив про надання Україні конче потрібних їй засобів протиповітряної оборони, хоча увагу союзників відволікали побоювання в лавах Демократичній партії, що він уже не зможе перемогти Дональда Трампа на виборах у листопаді.

До нового пакету увійдуть, серед іншого, чотири системи Patriot. Додаткову кількість батарей Україна отримає за угодою між США, Німеччиною та Румунією, а ще одну пообіцяли Нідерланди.

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«Загалом протягом наступного року Україна отримає сотні додаткових перехоплювачів, що допоможе захистити від російських ракет її міста і її війська на фронті», – заявив Байден.

«До війни Путін думав, що НАТО розвалиться, – продовжив він, карбуючи кожне слово під оплески учасників саміту. – Але сьогодні НАТО сильніша, ніж будь-коли в своїй історії. Коли розпочалася ця безглузда війна, Україна була вільною країною. Сьогодні вона залишається вільною і закінчить цю війну вільною й незалежною. Росія не переможе. Переможе Україна».

На цьому ювілейному – 75-му – саміті НАТО від 81-річного патріарха США – провідного члена Альянсу – всі очікували сильного виступу після його провальних теледебатів із Трампом 27 червня. У Демократичній партії все гучніше лунають заклики до Байдена поступитися місцем у перегонах іншому кандидатові.

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Як зазначає агенція Франс Пресс (AFP), у європейських країнах-членах НАТО знервовані, бо до Білого дому може повернутися Трамп, який постійно наїжджає на Європу через те, що та буцімто замало дає для оборони України. Але вже під час саміту Трамп бив себе в груди, написавши в соцмережах, що він «оживив НАТО», змусивши європейські країни збільшити свої оборонні витрати.

«Та якби не я, коли був президентом, то зараз НАТО вже б не було», – написав Трамп у своїй звичній манері.

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Тим часом, президент України Володимир Зеленський, який приїхав на Вашингтонський саміт, заявив, що потрібні «рішучі дії США і Європи – дії, що зроблять наших воїнів сильнішими».

Особиста зустріч Зеленського з Байденом запланована на середу.