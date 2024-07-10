Президент США Джо Байден на саміті НАТО оголосив про передачу Україні додаткової системи Patriot і анонсував інші поставки для посилення протиповітряної оборони. Про це повідомив Білий дім.
Україна отримає додаткові засоби ППО на 1 млрд доларів
Як зазначається, заяву про посилення ППО України підписали президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Шуф, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Румунії Клаус Йоганніс і президент України Володимир Зеленський.
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Україні нададуть один комплекс ЗРК Patriot від США, два від Німеччини та Румунії, а ще один зберуть Нідерланди спільно з іншими партнерами. Водночас Італія передасть Україні систему SAMP-T.
За словами Байдена, ці стратегічні системи ППО допоможуть захистити українські міста, мирних жителів і військових.
"Зміцнюючи протиповітряну оборону України, ми вдячні коаліції з понад 50 країн, яка продовжує надавати безпекову допомогу Україні, а також ініціативі "Негайні дії щодо протиповітряної оборони", за якою партнери пообіцяли надати понад 1 мільярд доларів США для протиповітряної оборони України", – йдеться в заяві.
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Україна отримає системи ППО
Міністр оборони України Рустем Умєров також заявив, що країни Північноатлантичного Союзу, зокрема США, Нідерланди, Німеччина, Італія та Румунія, нададуть Україні системи протиповітряної оборони.
Йдеться про додаткові батареї Patriot, систему SAMP-T та компоненти для їхньої роботи. Україні нададуть також системи NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та Gepard.
"Висловлюємо окрему подяку Канаді, Норвегії, Іспанії, Великій Британії та іншим державам за надання цих систем і перехоплювачів. Робота над іншими ініціативами триває. Нові анонси скоро! Це наший пріоритет", – додав Умєров.
Україна запровадила понад 320 стандартів НАТО
Нагадаємо, що за 5 місяців 2024 року Міноборони, Збройні сили та інші частини сектору безпеки і оборони України впровадили 324 стандарти НАТО та прийняли 23 нові стандарти. Вони стосуються використання озброєння та техніки, безпеки зберігання, управління військами, застосування комунікаційних систем, якості товарів, інженерного, авіаційного та медичного забезпечення тощо.
План пріоритетних дій уряду на 2024 рік передбачає впровадження 218 стандартів до 2025 року.
Станом на липень 2024 року Україна прийняла вже 190, а з власної ініціативи впровадила ще 134 стандарти.