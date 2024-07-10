У ніч проти 10 липня сили ППО ліквідували три ворожі ракети Х-59/Х-69 і 14 дронів типу "Shahed-131/136", повідомили в Повітряних силах.

Нічний обстріл Росією 10 липня – подробиці

Ворог застосував 5 ракет різних типів та 20 ударних БпЛА.

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Росія атакувала Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М" і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з тимчасово окупованого Криму.

БпЛА типу "Shahed-131/136" росіяни запускали з району Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – Крим.

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Унаслідок протиповітряного бою вдалося знешкодити 17 повітряних цілей.

"Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби", – додали в Повітряних силах.

Росія обстріляла портову інфраструктуру Одещини 10 липня

У Одеській ОВА повідомили, що цього разу ціллю ворога була портова інфраструктура Одещини.

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В очікуванні ще більших дефіцитів світла й тепла в холодний період внаслідок російських ударів, українці звертаються до традицій та винаходять справжні енергоефективні рішення.

"На жаль, двоє людей, охоронець та водій вантажівки, загинули... Ще один чоловік, вахтовий матрос, отримав поранення. Нині постраждалий отримує всю необхідну допомогу в лікарні", – повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Ушкоджень від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплохід. Унаслідок пошкодження судна стався витік рідини. 

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Також в Укренерго повідомили про влучання дрона в енергооб'єкт на Рівненщині, через що в окремих районах відбулися вимушені знеструмлення побутових і промислових споживачів.

Удар по цивільній інфраструктурі Одеси 24 червня – що відомо

Нагадаємо, що зранку 24 червня сили РФ завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок чого була пошкоджена цивільна інфраструктура.

Постраждали щонайменше три людини: 19-річний хлопець та двоє чоловіків 50 та 58 років. Росія застосувала 2 крилаті ракети типу "Іскандер-К", але знешкодити вдалось лише одну.

Згодом в Одеській обласній прокуратурі повідомили про пошкодження складських приміщення торгівельної мережі й житлових будинків та автомобілів поруч. 

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Ддо гасіння займання площею 3000 кв. метрів залучили понад 90 вогнеборців та близько 20 одиниць техніки ДСНС, а також пожежний потяг Укрзалізниці.

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