У ніч проти 10 липня сили ППО ліквідували три ворожі ракети Х-59/Х-69 і 14 дронів типу "Shahed-131/136", повідомили в Повітряних силах.
Нічний обстріл Росією 10 липня – подробиці
Ворог застосував 5 ракет різних типів та 20 ударних БпЛА.
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Росія атакувала Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М" і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з тимчасово окупованого Криму.
БпЛА типу "Shahed-131/136" росіяни запускали з району Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – Крим.
Унаслідок протиповітряного бою вдалося знешкодити 17 повітряних цілей.
"Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби", – додали в Повітряних силах.
Росія обстріляла портову інфраструктуру Одещини 10 липня
У Одеській ОВА повідомили, що цього разу ціллю ворога була портова інфраструктура Одещини.
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"На жаль, двоє людей, охоронець та водій вантажівки, загинули... Ще один чоловік, вахтовий матрос, отримав поранення. Нині постраждалий отримує всю необхідну допомогу в лікарні", – повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Ушкоджень від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплохід. Унаслідок пошкодження судна стався витік рідини.
Також в Укренерго повідомили про влучання дрона в енергооб'єкт на Рівненщині, через що в окремих районах відбулися вимушені знеструмлення побутових і промислових споживачів.
Удар по цивільній інфраструктурі Одеси 24 червня – що відомо
Нагадаємо, що зранку 24 червня сили РФ завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок чого була пошкоджена цивільна інфраструктура.
Постраждали щонайменше три людини: 19-річний хлопець та двоє чоловіків 50 та 58 років. Росія застосувала 2 крилаті ракети типу "Іскандер-К", але знешкодити вдалось лише одну.
Згодом в Одеській обласній прокуратурі повідомили про пошкодження складських приміщення торгівельної мережі й житлових будинків та автомобілів поруч.
Ддо гасіння займання площею 3000 кв. метрів залучили понад 90 вогнеборців та близько 20 одиниць техніки ДСНС, а також пожежний потяг Укрзалізниці.