Turkish Aerospace Industries повідомила, що кілька її систем озброєння оснащені двигунами, виробленими в Україні. Нещодавно посол України в Туреччині заявив, що Україна планує приєднатися до проекту із виробництва винищувачів п’ятого покоління консорціуму компаній TAI і BAE, аби допомогти їм створити літак, малопомітний для радарів.

Мехмет Деміроглу, новий генеральний директор Turkish Aerospace Industries (TAI / TUSAŞ), розповів турецькому телеканалу gdh TV, що українські двигуни використовуються в їхніх ударних гелікоптерах ATAK-2, багатоцільових вертольотах T925, а також у БПЛА Anka-3, який здійснив свій перший тестовий політ у грудні.

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Як пояснив Деміроглу, ця співпраця розпочалася в 2021 році, коли виявилося, що якість авіадвигунів, які виробляють турецькі компанії, не відповідає вимогам. І з’ясувалося, що двигуни, які виробляє український концерн «Мотор Січ», найкраще підходять для турецького проекту.

За його словами, «закупівля двигунів з України – складне завдання. Це тримає нас в постійному тонусі. Проте навіть сьогодні Україна продовжує здійснювати поставки, хоча й з певними труднощами».

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Деміроглу зазначив, що турецька авіаційна промисловість все ще залежить від іноземних виробників, і їм непросто було б знайти деінде двигуни такої ж якості та за цінами, які запропонували українські партнери TAI.

Бойовий безпілотний літальний апарат (БПЛА) компанії Turkish Aerospace Industries (TAI) Anka-3, на якому встановлений двигун виробництва «Мотор Січ». Фото: TAI / TUSAŞ

Він уточнив, що через значні логістичні проблеми, з якими наразі стикається «Мотор Січ», партнери обговорюють варіант, за яким TAI розпочне виробляти двигуни за ліцензією від українського виробника.

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Деміроглу визнав, що віддав би перевагу авіадвигунам турецького виробництва, тому TAI співпрацює зараз із Turkey Engine Industries (TEI) над розробкою турецького аналога українського двигуна. Він запевнив, що «до кінця 2020-х років ми будемо літати на двигунах TEI або інших двигунах турецького виробництва».

Варто зазначити, що не тільки TAI робить ставку на українські двигуни. У кількох типах БПЛА серій Bayraktar, Akinci та Kızılelma виробництва Baykar Defense також використовуються українські турбогвинтові та турбореактивні двигуни.

У лютому посол України в Туреччині Василь Боднар оголосив, що Україна сподівається взяти долучитися до проекту із виробництва турецького винищувача п’ятого покоління KAAN, розробленого консорціумом компаній TAI і BAE, який здійснив свій другий випробувальний політ у травні. Боднар сказав, що Україна не тільки співпрацюватиме із турецьким компаніями у розробці й виробництві винищувачів, а ще й планує придбати й використовувати певну кількість цих літаків.