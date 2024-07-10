Після круглого столу "Жінки, мир, безпека", проведеного в межах саміту НАТО, державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про допомогу НАТО для українських жінок-військовослужбовиць, повідомили в Міноборони України.
Жінкам-військовим НАТО надасть допомогу на 7 млн доларів
Країни-члени НАТО виділять понад 7 мільйонів доларів США на закупівлю обладнання для жінок, що служать у Збройних силах України.
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"Ми аплодуємо кожному союзнику, який виступив, щоб допомогти в цій ініціативі", – заявив Блінкен.
Перемовини з НАТО про додаткове фінансування виробництва жіночої військової форми та бронежилетів для ЗСУ велися з 2023 року, але досягли прогресу в березні цього року під час зустрічі заступниці міністра оборони України Наталії Калмикової зі спеціальною представницею генерального секретаря НАТО у справах жінок, миру і безпеки Ірен Фелін та головою представництва НАТО в Україні Карен МакТір.
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Сторони домовилися не лише про обмін досвідом, консультації та взаємодопомогу у впровадженні принципів гендерної рівності, а й про фінансову допомогу, яка сприяє забезпеченню жінок-військовослужбовиць необхідним обладнанням.
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Президент США Джо Байден на саміті НАТО оголосив про передачу Україні додаткової системи Patriot і анонсував постачання двох таких від Німеччини та Румунії, а ще один зберуть Нідерланди спільно з іншими партнерами.
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Україні також надійдуть компоненти для належної роботи раніше наданих систем, а також установки NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та Gepard.
За 5 місяців цього року Міноборони України, Збройні сили та інші структури сектору безпеки й оборони України впровадили 324 стандарти НАТО та прийняли 23 нові стандарти.