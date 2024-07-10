Після круглого столу "Жінки, мир, безпека", проведеного в межах саміту НАТО, державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про допомогу НАТО для українських жінок-військовослужбовиць, повідомили в Міноборони України.

Жінкам-військовим НАТО надасть допомогу на 7 млн доларів

Країни-члени НАТО виділять понад 7 мільйонів доларів США на закупівлю обладнання для жінок, що служать у Збройних силах України.

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"Ми аплодуємо кожному союзнику, який виступив, щоб допомогти в цій ініціативі", – заявив Блінкен.

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Перемовини з НАТО про додаткове фінансування виробництва жіночої військової форми та бронежилетів для ЗСУ велися з 2023 року, але досягли прогресу в березні цього року під час зустрічі заступниці міністра оборони України Наталії Калмикової зі спеціальною представницею генерального секретаря НАТО у справах жінок, миру і безпеки Ірен Фелін та головою представництва НАТО в Україні Карен МакТір.

Більше по темі Латвія та Німеччина закуплять безпілотники для України У межах саміту НАТО представники Міноборони обох країн домовились про спільну закупівлю для забезпечення потреб України.

Сторони домовилися не лише про обмін досвідом, консультації та взаємодопомогу у впровадженні принципів гендерної рівності, а й про фінансову допомогу, яка сприяє забезпеченню жінок-військовослужбовиць необхідним обладнанням.