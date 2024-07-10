Уряд Норвегії ухвалив рішення передати Україні шість винищувачів F-16 уже цього року, пише VG, посилаючись на слова прем'єр-міністра країни Йонаса Гара Стере.

Норвегія надішле Україні 6 F-16

"Норвегія прийняла рішення передати в дар Україні шість винищувачів F-16. Ми плануємо почати поставки у 2024 році", – зазначив Гар Стере.

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Згідно з його словами, здатність України захищатися від атак з повітря має вирішальне значення для її оборони від РФ

"Після норвезької пожертви Україна може створити ВПС із загальною чисельністю близько 80 західних бойових літаків", – зауважили у VG.

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Передача F-16 для України – що треба знати

Законодавці США на чолі з конгресменом Адамом Шиффом підтримують прохання України про підготовку ще 10 пілотів. За їхніми словами, Україна матиме більше літаків F-16, ніж кваліфікованих пілотів для польотів на них, а це загрожує підірвати стратегічні переваги, які ці літаки можуть надати Збройним силам.

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Наразі ЗСУ мають 30 пілотів, які мають право розпочати навчання в США, але адміністрація Байдена повідомила Києву, що не вистачає місць у школі в її програмі, щоб прийняти понад 12 пілотів-стажерів одночасно.

Україна розмістить деякі винищувачі F-16 за своїми межами, на іноземних авіабазах, щоби вберегти їх від російських ударів. Водночас держава має певну кількість підготовлених аеродромів, і вже відома кількість літаків, які зайдуть у першу чергу впродовж цього року.

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Про те, коли обіцяні данські винищувачі F-16 надішлють до України, читайте в матеріалі Kyiv Post.