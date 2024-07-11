"Оскільки Україна продовжує свої життєво важливі реформи, ми продовжуватимемо підтримувати її на незворотному шляху до членства в НАТО. Робота, яку ми зараз виконуємо разом, гарантує, що коли прийде час, Україна зможе приєднатися до Альянсу без зволікань. Це не питання "якщо", а питання "коли"", — заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на саміті Альянсу у Вашингтоні.

"У цьому небезпечному світі друзі і партнери важливі як ніколи", — додав він.

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На додаток до поставок довгоочікуваних ракетних комплексів Patriot зі США, Німеччини, Румунії, Італії та запчастин до них із Нідерландів, члени НАТО цього тижня також надали Україні оновлену інформацію щодо поставок літаків F-16.

США, Нідерланди і Данія оголосили, що винищувачі для Києва "вже в дорозі" і піднімуться в небо цього літа, повідомляє агенція Франс-Пресс (AFP).

Кілька країн-членів НАТО пообіцяли відправити десятки винищувачів F-16 в Україну в найближчі роки.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що передача F-16 "дає Владіміру Путіну зрозуміти, що він не переживе Україну, він не переживе нас, і, якщо він буде продовжувати, то шкода, яку продовжуватимуть завдавати Росії та її інтересам, буде тільки посилюватись".

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Також в Альянсі намагаються "захистити від Трампа" майбутнє керівництво, продовжує AFP, оскільки НАТО перебере на себе більшу роль від Сполучених Штатів у координації тренувань і постачання зброї для України, створивши централізоване командування.

Таким чином, якщо скептик НАТО і прихильник Кремля Дональд Трамп (який також має зіпсовані відносини з Києвом через невдалу спробу шантажу адміністрації під час програної ним президентської кампанії 2020 року) переможе на виборах президента США в листопаді, значна частина механізмів допомоги Україні з боку НАТО вже буде запущена і перебуватиме поза його безпосереднім контролем.

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"Зміни торкнуться сотень військовослужбовців з різних країн-членів НАТО, розміщених на базі в Німеччині і в ключових центрах уздовж східного флангу альянсу", — пише AFP.

Тим часом, союзники пообіцяли продовжити підтримку Києва на нинішньому рівні, що становить майже 40 мільярдів доларів на рік.

"За рахунок пропорційних внесків союзники мають намір забезпечити мінімальне базове фінансування в розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року, а також забезпечити стабільний рівень допомоги Україні у сфері безпеки", — йдеться в декларації саміту.