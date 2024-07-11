"Оскільки Україна продовжує свої життєво важливі реформи, ми продовжуватимемо підтримувати її на незворотному шляху до членства в НАТО. Робота, яку ми зараз виконуємо разом, гарантує, що коли прийде час, Україна зможе приєднатися до Альянсу без зволікань. Це не питання "якщо", а питання "коли"", — заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на саміті Альянсу у Вашингтоні.
"У цьому небезпечному світі друзі і партнери важливі як ніколи", — додав він.
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На додаток до поставок довгоочікуваних ракетних комплексів Patriot зі США, Німеччини, Румунії, Італії та запчастин до них із Нідерландів, члени НАТО цього тижня також надали Україні оновлену інформацію щодо поставок літаків F-16.
США, Нідерланди і Данія оголосили, що винищувачі для Києва "вже в дорозі" і піднімуться в небо цього літа, повідомляє агенція Франс-Пресс (AFP).
Кілька країн-членів НАТО пообіцяли відправити десятки винищувачів F-16 в Україну в найближчі роки.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що передача F-16 "дає Владіміру Путіну зрозуміти, що він не переживе Україну, він не переживе нас, і, якщо він буде продовжувати, то шкода, яку продовжуватимуть завдавати Росії та її інтересам, буде тільки посилюватись".
Також в Альянсі намагаються "захистити від Трампа" майбутнє керівництво, продовжує AFP, оскільки НАТО перебере на себе більшу роль від Сполучених Штатів у координації тренувань і постачання зброї для України, створивши централізоване командування.
Таким чином, якщо скептик НАТО і прихильник Кремля Дональд Трамп (який також має зіпсовані відносини з Києвом через невдалу спробу шантажу адміністрації під час програної ним президентської кампанії 2020 року) переможе на виборах президента США в листопаді, значна частина механізмів допомоги Україні з боку НАТО вже буде запущена і перебуватиме поза його безпосереднім контролем.
"Зміни торкнуться сотень військовослужбовців з різних країн-членів НАТО, розміщених на базі в Німеччині і в ключових центрах уздовж східного флангу альянсу", — пише AFP.
Тим часом, союзники пообіцяли продовжити підтримку Києва на нинішньому рівні, що становить майже 40 мільярдів доларів на рік.
"За рахунок пропорційних внесків союзники мають намір забезпечити мінімальне базове фінансування в розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року, а також забезпечити стабільний рівень допомоги Україні у сфері безпеки", — йдеться в декларації саміту.
We continue our work in Washington and are soon expecting a decision on F-16s to increase the number of aircraft available to Ukraine. Yesterday, we secured 5 more Patriot systems and dozens of other air defense systems. Today, a decision on aircraft is also expected.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 10, 2024
We will… pic.twitter.com/pBXjBPBaZf
Вже навіть Джордж Клуні та Ненсі Пелосі відвернулися від Байдена
Низка відомих діячів Демократичної партії приєдналися до хору голосів, які закликають президента США Джо Байдена відмовитися від переобрання на другий термін після того, як з'явилося все більше сигналів, що він вже не є достатньо психологічно стійким, щоб перемогти Трампа в листопаді.
В авторській статті в New York Times, опублікованій голлівудською мегазіркою і щедрим фінансовим донором демократів Джорджем Клуні всього за три тижні після того, як він став одним із організаторів величезного благодійного вечора в Лос-Анджелесі для Байдена, на якому було зібрано майже 30 мільйонів доларів, Клуні написав: "Мені прикро це говорити, але Джо Байден, з яким я був три тижні тому на благодійному вечорі, — це вже не той крутий Джо, який був у 2010 році. Він навіть не був Джо Байденом 2020 року. Це був той самий чоловік, якого ми всі бачили на дебатах".
Під час теледебатів із Трампом, які відбулися наприкінці червня на телеканалі CNN, Байден виглядав розгубленим і часто не знаходив слів, чим викликав в американських демократів і західних союзників, стурбованих поверненням Трампа до Овального кабінету, несамовите занепокоєння.
У редакційній статті New York Times Клуні стверджував, що Байден програє президентські вибори.
Інший голлівудський кумир і майже мільярдер Майкл Дуглас (зірка класики 1980-х "Уолл-стріт", "Фатальний потяг" і "Роман з каменем") заявив у середу, що він "глибоко, глибоко" стурбований шансами Байдена перемогти Трампа.
Можливо, найгіршим для Байдена є те, що одна з його найближчих давніх політичних союзниць, колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі в середу висловила сумніви щодо його шансів на перемогу на виборах у листопаді .
"Ми всі заохочуємо його прийняти це рішення, тому що часу залишається все менше", — сказала вона в інтерв'ю лівому телеканалу MSNBC, уточнивши, що йому слід відкласти будь-яке остаточне рішення до завершення саміту НАТО у Вашингтоні, який закінчується в четвер.
Залужний заступає на посаду посла у Великій Британії, поки європейський дипкорпус зайнятий тим, що ганьбить Орбана
Валерій Залужний, колишній головнокомандувач Збройних сил України, розпочав свою роботу на посаді посла у Великій Британії в середу, а в цей час інші європейські дипломати переймалися питанням: що робити з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який нині головує в ЄС на ротаційній основі?
Залужний, якого призначили головою місії Києва у Великій Британії в березні цього року, приблизно за місяць після того, як його зняли з посади головнокомандувача ЗСУ, яку він обіймав майже три роки, в середу заступив до цивільної роботи в Лондоні.
Його перебування на цій посаді починається в той час, коли блок ЄС, до якого, звісно, Велика Британія більше не входить, розглядає свої варіанти засудження Орбана, який використав свою нову платформу для проведення так званих "мирних переговорів" із Москвою і Пекіном, які не були схвалені Брюсселем.
Наприклад, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, чия країна останньою приєдналася до НАТО, заявив, що Орбан "безвідповідально і нелояльно" використав головування Угорщини в ЄС для візиту до автократичного президента Росії Владіміра Путіна.
"Це посилає неправильний сигнал зовнішньому світу і зневажає боротьбу українського народу за свою свободу, — сказав він. "Він не говорить ні від імені Європейського Союзу, ні від імені інших глав держав та урядів ЄС", — додав Крістерссон.