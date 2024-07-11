Надійшли 12 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури, один чоловік поранений через обстріл Василівського району.

Ворожі сили застосували 188 дронів різних типів і здійснили 5 обстрілів із РСЗВ та 208 із артилерії. Водночас 3 авіаційних удари здійснили по Кам’янському та П’ятихаткам.

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Під вогнем перебували 12 населених пунктів: Степногірськ, Гуляйполе, Оріхів, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Малинівка, Новоданилівка, Кам’янське, П'ятихатки та Староукраїнка.

Останній удар по Запорізькій області – що треба знати

Нагадаємо, що РФ 476 разів обстріляла область за попередню добу.

Унаслідок цього надійшли 27 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури та поранення одного чоловіка.

Більше по темі РФ ударила по Запорізькій області понад 440 разів за добу ОВА отримала 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

В ОВА зауважили, що ворожі сили використали 228 БпЛА різних типів і здійснили 16 обстрілів із РСЗВ та 227 із артилерії. 5 авіаударів здійснили по трьох населених пунктах.