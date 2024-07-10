Арабська рада в Україні рішуче засудила російські удари по двох лікарням у Києві. Серед яких найбільша дитяча лікарня "Охматдит". Відомство закликало країни світу продовжити максимальний тиск на РФ.

Відповідний документ опублікували на сторінці Арабської ради в Україні у Facebook.

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Арабська рада в Україні закликала Росію вивести війська з України - подробиці

"Закликаємо всі країни світу, особливо арабські та ісламські країни, і тих, хто любить мир і свободу, продовжувати максимальний тиск на Росію, щоб зупинити цю жорстоку агресію проти українського народу. Вимагаємо повного виведення російських військ з усієї території України та покарання всіх організаторів агресії", - йдеться у документі.

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Арабське відомство підтвердило єдність, цілісність та незалежність України та привітало єдність та стійкість українського народу й армії.

Росія обстріляла дитячу лікарню "Охматдит" у Києві - що варто знати

Внаслідок атаки 8 липня на Київ зазнала пошкоджень найбільша дитяча спеціалізована лікарня України "Охматдит", де маленькі пацієнти з усією країни боряться з важкими хворобами.

Більше по темі Греція передасть США понад 30 винищувачів F-16 для відправки Києву Країна також планує модернізувати 82 винищувачі F-16 з Block 30 до Block-70 і придбати у Франції 24 винищувачі четвертого покоління Rafale.

Зокрема, вдарили по відділенню, де діти отримували діаліз (очищення крові при нирковій недостатності).

Під час російського удару в "Охматдиті" перебували 627 дітей, восьмеро з них зазнали поранень, двоє дорослих загинули. 94 пацієнтів транспортували в інші лікарні.

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляв, що у дитячому медзакладі пошкоджені реанімаційне, хірургічне та онкологічне відділення.

10 липня в одній з лікарень Києва помер хлопчик, який перебував у відділенні реанімації “Охматдиту” під час російської ракетної атаки.

Журналіст Kyiv Post відвідав місця удару по дитячій лікарні у Києві - ексклюзивні фото дивіться у матеріалі.

Володимир Зеленський доручив знайти лікарню, в яку зможе переїхати «Охматдит». Лікарня повинна бути технічно підготовлена надати допомогу дітям.

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Також Президент висловив сподівання, що після російської атаки на дитячу лікарню світові лідери будуть більш рішучими у наданні допомоги Україні.

У вечірньому зверненні 9 липня Володимир Зеленський повідомив, що на відновлювальні роботи в дитячій лікарні «Охматдит» буде виділено додатково 300 мільйонів гривень.

Раніше Кабінет міністрів спрямував з резервного фонду державного бюджету 100 млн грн на першочергові відновлювальні роботи у лікарні.

Низка лідерів ЄС також засудила російський ракетний удар по дитячій лікарні. Подробиці дізнавайтесь у матеріалі Kyiv Post.

Також Міністерство енергетики України закликало Міжнародне агентство з атомної енергії скликати екстрене засідання через наслідки ракетного удару Росії по дитячій лікарні.

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Тому що наслідки атаки підривають основу міжнародної ядерної безпеки та захищеності.

Служба безпеки України (СБУ) встановила, що для удару по "Охматдиту" в Києві Москва застосувала стратегічну крилату ракету Х-101. На місці трагедії були знайдені відповідні докази.

Аналітики Bellingcat також дійшли висновку, що удар по лікарні у Києві було завдано російською ракетою Х-101.