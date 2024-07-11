У середу, 10 липня, відбувся півфінальний матч чемпіонату Європи з футболу:
Англія – Нідерланди (Мюнхен) – 2:1.
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Англія вийшла у фінал Євро-2024
На стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді національна команда Англії здобула вольову перемогу над збірною Нідерландів – 2:1 і вдруге поспіль зіграє у фіналі континентальної першості, передає Укрінформ.
На гол Хаві Сімонса, який вивів вперед нідерландців на 7-й хвилині зустрічі, результативними ударами відповіли Гаррі Кейн (18, з пенальті) та Оллі Воткінс (90+1).
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Євро-2024: розклад на 14 липня
У неділю відбудеться фінал Євро-2024:
22:00. Іспанія – Англія (Берлін).
Результати матчів Євро-2024 – 9 липня
Нагадаємо, що у двадцятий день чемпіонату відбувся матч між Іспанією та Францією (2:1).