У середу, 10 липня, відбувся півфінальний матч чемпіонату Європи з футболу:

Англія – Нідерланди (Мюнхен) – 2:1.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Англія вийшла у фінал Євро-2024

На стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді національна команда Англії здобула вольову перемогу над збірною Нідерландів – 2:1 і вдруге поспіль зіграє у фіналі континентальної першості, передає Укрінформ.

На гол Хаві Сімонса, який вивів вперед нідерландців на 7-й хвилині зустрічі, результативними ударами відповіли Гаррі Кейн (18, з пенальті) та Оллі Воткінс (90+1).

Advertisement

Фото: AFP

Євро-2024: розклад на 14 липня

У неділю відбудеться фінал Євро-2024:

22:00. Іспанія – Англія (Берлін).

Результати матчів Євро-2024 – 9 липня

Нагадаємо, що у двадцятий день чемпіонату відбувся матч між Іспанією та Францією (2:1).