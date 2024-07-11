У передмісті Лондона 9 липня з арбалета вбили двох дочок і дружину співробітника BBC Джона Ганта, який коментував кінні перегони. Правоохоронці підозрюють колишнього хлопця однієї з доньок.

Про це повідомляє BBC.

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У Британії вбили родину коментатора BBC - подробиці

За даними видання, 61-річну дружину Ганта Керол і їхніх двох доньок, 28-річну Ханну і 25-річну Луїзу, знайшли з важкими пораненнями у їхньому будинку в містечку Буші. Усі троє загинули на місці.

Правоохоронці оперативно розшукали та затримали першого підозрюваного, яким виявився 26-річний Кайл Кліффорд. Його знайшли пораненим біля кладовища в північному Лондоні.

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У поліції зазначили, що під час нападу він використовував арбалет та, можливо, іншу зброю. Підозрюваний деякий час служив у британській армії, але завершив службу в 2022 році.

Зазначається, що нападник був знайомий зі своїми жертвами. У виданні наголосили, що Кліффорд є колишнім хлопцем однієї з дочок родини Гант. Наразі підозрюваний перебуває у лікарні. Мотиви потрійного вбивства поки не відомі.

Інспекторка поліції Джастін Дженкінс у коментарі BBC розповіла, що інших підозрюваних у вбивствах наразі немає. Проте згодом з'явилася інформація про те, що поліція проводить обшуки в будинку на півночі Лондона.

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За даними PA Media, цей будинок пов'язаний з братом Кайла Кліффорда, Бредлі, якого засудили до довічного ув'язнення з мінімальним терміном у 23 роки за вбивство в 2018 році.