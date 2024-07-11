Норвегія у співпраці з Німеччиною передасть Україні цієї осені повну батарею зенітного комплексу IRIS-T для посилення ППО, йдеться у пресрелізі норвезького уряду.

Україна отримає систему ППО від Норвегії та ФРН - що відомо

«Жорстокі атаки, які ми бачили цього тижня, показують, чому українцям так важливо мати більший захист від російських повітряних атак. У співпраці з Німеччиною, Норвегія передасть Україні цієї осені повну батарею протиповітряної оборони IRIS-T», — повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

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Міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде наголосив, що українці найкраще розуміють, що їм потрібно. Тому представництво Норвегії тісно співпрацює з Україною, коли вирішує на що направити черговий транш допомоги.

Ця передача IRIS-T буде профінансована у межах норвезької програми «Norwegian Nansen Support Programme for Ukraine».

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Крім збільшення виділення коштів на німецьку ініціативу з посилення ППО «Immediate Action for Air Defence initiative», Норвегія надає кошти на міжнародні зусилля з ремонту та обслуговування обладнання протиповітряної оборони в Україні. Ця підтримка здійснюється через треті країни.

Норвегія посилює українську протиповітряну оборону - що варто знати

Норвезький уряд передасть Україні запчастини для гвинтокрилів Sea King для допомоги в експлуатації та технічному обслуговуванні тих, що передала Німеччина.

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"Норвегія вважає важливим забезпечити, щоб Україна була здатна розбудувати свою берегову охорону та збільшити свої морські можливості якомога швидше", – пояснював міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Ґрам.

Крім цього, Норвегія надасть один мільярд норвезьких крон (92,69 млн доларів) на підтримку протиповітряної оборони України.

Раніше норвежський уряд погодив передати Україні шість винищувачів F-16 уже цього року.

"Після норвезької пожертви Україна може створити ВПС із загальною чисельністю близько 80 західних бойових літаків", – зазначали у VG.

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Допомога Україні від Німеччини - подробиці

У червні Німеччина передала анонсований раніше великий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли реактивні системи HIMARS, засоби для ППО, танки тощо.

У травні німецькі партнери передали новий великий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли танки, машини та запчастини, боєприпаси тощо.

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявляла, що Німеччина передасть Україні ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot для посилення ППО країни.

Німецький уряд послабив обмеження у використанні німецької зброї з метою атак по цілях в Росії. Рішення було результатом посилення російських атак у прикордонній зоні Харківської області.