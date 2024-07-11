Джерело Kyiv Post у розвідці підтверджують, що російський пілот 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії передав Головному управлінню розвідки України (ГУР МОУ) дані про своїх колег. 

Льотчики цієї дивізії постійно обстрілюють українські міста ракетами Х-101.

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Пілот з РФ видав своїх колег, які обстрілюють Україну - подробиці

До української розвідки звернувся один з льотчиків 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії в/ч 06987, яка базується на аеродром "Енгельс".

Військовий РФ написав у чат-бот ГУР, що він та його колеги шоковані ударом по дитячій лікарні та не розуміють, чому їх змушують атакувати цивільну інфраструктуру України.

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Тому пілот вирішив передати Україні документи, пов'язані з діяльністю його військової частини та приватні фото командного складу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.

Як зазначає джерело, навіть первинний аналіз отриманих матеріалів показує їх надзвичайну важливість.

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Обидві країни повинні розгорнути щонайменше по три кораблі під час триденних навчань.

Зокрема, серед наданої інформації є документи з особових справ старшого офіцерського складу, персональні дані військовослужбовців РФ та їхніх родин.

Найбільшу цінність представляють грифовані документи 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.

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Аналітики Спротив.Інфо з власних джерел отримали ексклюзивні приватні фото зі святкування з нагоди призначення начальника штабу 52 важкого бомбардувального авіаційного полку полковника Ільї Корякіна на посаду начальника штабу 22 вбад у ресторані “Неаполь” (м. Енгельс Саратовської області).

На фото присутні понад 30 осіб командного складу підрозділів 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил РФ.

Росія обстріляла дитячу лікарню "Охматдит" у Києві - що варто знати

Внаслідок атаки 8 липня на Київ зазнала пошкоджень найбільша дитяча спеціалізована лікарня України "Охматдит", де маленькі пацієнти з усією країни боряться з важкими хворобами.

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Зокрема, вдарили по відділенню, де діти отримували діаліз (очищення крові при нирковій недостатності).

Під час російського удару в "Охматдиті" перебували 627 дітей, восьмеро з них зазнали поранень, двоє дорослих загинули. 94 пацієнтів транспортували в інші лікарні.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляв, що у дитячому медзакладі пошкоджені реанімаційне, хірургічне та онкологічне відділення.

10 липня в одній з лікарень Києва помер хлопчик, який перебував у відділенні реанімації “Охматдиту” під час російської ракетної атаки.

Журналіст Kyiv Post відвідав місця удару по дитячій лікарні у Києві - ексклюзивні фото дивіться у матеріалі.

Служба безпеки України (СБУ) встановила, що для удару по "Охматдиту" в Києві Москва застосувала стратегічну крилату ракету Х-101. На місці трагедії були знайдені відповідні докази.

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Аналітики Bellingcat також дійшли висновку, що удар по лікарні у Києві було завдано російською ракетою Х-101.

Карина Доломанжи
Карина Доломанжи
Журналістка, редакторка новин
Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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