Польща, Франція, Німеччина та Італія підписали документ про наміри розробити крилату ракету дальністю понад 500 кілометрів для спільної оборони. Підписання та офіційний початок проєкту Elsa відбулися у межах саміту НАТО.

Про це повідомляє DPA.

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Чотири країни НАТО створять ракету для спільної оборони - що відомо

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус та його колеги з Франції, Італії та Польщі започаткували проєкт Elsa, підписавши декларацію про наміри з метою створення військового потенціалу, посилення стримування та обороноспроможності і створення відповідної промислової бази.

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Цей проєкт передбачає розробку крилатої ракети, яка матиме значно більшу дальність, ніж німецька Taurus (500 км), і яку можна буде запускати з суші та моря.

Як зазначили у виданні TVN 24, нові крилаті ракети мали б заповнити прогалину в європейських арсеналах, яка, на думку цих країн, стала видимою під час ​​війни в Україні.

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"Мета – налагодити співпрацю у розвитку нашої ключової спроможності у сфері глибоких ударів, а в майбутньому – спільні проєкти над конкретними рішеннями, які дозволять заповнити прогалини, зменшити витрати та скоротити терміни реалізації", – зазначили у польському Міністерстві національної оборони.