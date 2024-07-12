Сили РФ завдали 2 559 ударів по Донеччині за добу, повідомили в Управлінні Національної поліції в Донецькій області.

Росія обстріляла Донецьку область

"Пошкоджено 108 цивільних об’єктів - 69 житлових будинків, 4 заклади освіти, підприємства, магазин, господарські споруди, автотранспорт, електромережі, поле пшениці", – зазначили в поліції.

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На Мирноград росіяни скинули 5 авіабомб "УМПБ Д-30СН", внаслідок чого загинув 15-річний хлопець, а 13 мешканців поранені, серед них – двоє 14-річних підлітків. Руйнувань зазнали 50 будинків, 10 господарських споруд, 2 заклади освіти, магазин і автомобілі.

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Райгородок ворог обстріляв з РСЗВ "Торнадо-С", через що одна людина загинула, а троє дістали травми. Пошкоджені також 14 приватних осель.

У Сіверську та Новоселівці Першій двоє загиблих цивільних, четверо поранених.

Фото: Управління Національної поліції в Донецькій області

На Лиман скинули дві бомби "КАБ-500" і "КАБ-250", внаслідок чого надійшло повідомлення про одного пораненого і пошкодження багатоквартирного будинку, навчального закладу й 9 господарських споруд.

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Сьогодні о 4-й ранку війська РФ вгатили з артилерії по Леонідівці, через що була поранена цивільна особа.

Фото: Управління Національної поліції в Донецькій області

Попередні обстріли Донеччини – що відомо

Нагадаємо, що з 4 по 5 липня РФ завдала 2 434 ударів по області.

Ушкоджень зазнали 66 цивільних об’єктів – 40 житлових будинків, адмінбудівлі, кафе, їдальня, гаражі, сільгосптехніка та автомобілі, критична інфраструктура, згоріло 27 га пшениці.

Як зазначалося, для ударів росіяни використовували РСЗВ "Ураган", артелирію, авіабомби "УМПБ Д-30СН" і БпЛА.