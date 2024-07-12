Уряд Канади виділить 389 мільйонів канадійських доларів на підготовку українських військових пілотів та технічне обслуговування літаків F-16, повідомили в офісі премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Канада виділить 300 млн доларів на підготовку пілотів ЗСУ

Як зазначається, підтримка передбачає виділення коштів для покращення навчання пілотів F-16 у межах коаліції Повітряних сил Контактної групи з питань оборони України.

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У відомстві також розкрили подробиці оголошеного вчора нового пакета військової допомоги Україні на 500 млн канадійських доларів (близько 380 млн доларів США).

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"Це майже 444 мільйони доларів для Міністерства оборони Канади на покриття витрат на військову техніку, допомогу та навчання Збройних сил України, а також понад 56 мільйонів доларів для Цільового фонду Комплексного пакету допомоги НАТО для України для допомоги у відбудові українського сектору безпеки й оборони та сприяння переходу України до повної оперативної сумісності з НАТО", – пояснили в офісі премʼєр-міністра Канади.

Більше по темі Греція передасть США понад 30 винищувачів F-16 для відправки Києву Країна також планує модернізувати 82 винищувачі F-16 з Block 30 до Block-70 і придбати у Франції 24 винищувачі четвертого покоління Rafale.

Військова допомога від Канади – що відомо

Канада запевнила в можливості надання медичної підтримки постраждалим через російський ракетний удар 8 липня по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

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Водночас прем’єр-міністр Джастін Трюдо анонсував пакет військової допомоги обсягом 500 мільйонів канадійських доларів.

У квітні під час позачергового засідання керівної групи "Коаліції дронів" ухвалили рішення щодо надання Україні військової допомоги. Канада, зокрема, зобов'язалася розпочати постачання 450 багатоцільових безпілотних літальних апаратів SkyRanger.

Створення коаліції анонсували в січні 2024 року.