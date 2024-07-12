Південна Корея подвоїть внесок у фонд НАТО "Комплексний пакет допомоги Україні" до 24 млн доларів, пише Yonhap.

Південна Корея подвоїть внесок у фонд НАТО "Комплексний пакет допомоги Україні"

"Південна Корея продовжить надавати Україні безпекову підтримку, гуманітарну допомогу та допомогу у відбудові. Наступного року ми подвоїмо наш внесок до Трастового фонду НАТО для України порівняно з цим роком", – наголосив Юн.

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У червні Південна Корея внесла 12 млн доларів у трастовий фонд для будівництва військово-медичного клінічного реабілітаційного центру.

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Згідно з даними видання, наступного року Сеул має намір запропонувати на підтримку України 2 мільярди доларів довгострокових кредитів під низькі відсотки через Фонд економічного розвитку, а також надати 200 електрогенераторів для підтримки енергосектора України.

Південна Корея співпрацює з НАТО – що відомо

Найближчим часом Південна Корея та НАТО затвердять "флагманський проєкт", у межах якого Сеул розширить допомогу Україні. У межах цього проєкту Південна Корея і НАТО також посилять взаємодію у боротьбі з гібридними загрозами та злочинною кіберактивністю.

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Японія та Південна Корея посилять співпрацю з НАТО на тлі поглиблення військової співпраці між Північною Кореєю та Росією.

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Південнокорейський уряд запровадив санкції проти суден, компаній та посадових осіб із Росії та КНДР, причетних до незаконної торгівлі зброєю, нафтою і нафтопродуктами, розробки ракет та іншої діяльності, що порушує резолюції Ради безпеки ООН.