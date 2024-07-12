22 417 благодійних організацій не подали до держстату фінзвітність за 2023 рік, повідомили в Опендатабот.

Скільки благодійних організацій не подали фінзвітність за 2023 рік

Зазначається, що ця тенденція продовжується вже кілька років, хоча від початку повномасштабного вторгнення ситуація покращилась: у 2021 році звіти не подали 94% БО, а у 2022 – 82,4%.

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Фото: Опендатабот

Де благодійні організації подають найменше фінансових звітів

Найбільше БО не звітують на тимчасово окупованих та прифронтових регіонах: на Луганщині – 98%, на Донеччині – 89%, а на Херсонщині – 87%. Опендатабот пов’язав це з труднощами в роботі через бойові дії в цих регіонах. Серед областей із найбільшим відсотком відсутності фінансової звітності також Миколаївщина, Запоріжжя та Одещина.

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Фото: Опендатабот

Найчастіше не звітують фонди з соціальної допомоги – 87%, займаються освітою – 6,8% та громадські організації – 4,3%.

"Від початку повномасштабної війни держава не штрафує компанії за несвоєчасне подання фінансової звітності – зокрема, й благодійні та громадські організації. Деякі організації користуються цією нагодою та не звітують про свої фінанси", – зауважив юридичний інженер Опендатабота Денис Попов.

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Водночас він наголосив, що війна не скасовує необхідності подавати фінансові звіти, оскільки це інструмент, який підвищує довіру людей, які жертвують свої кошти. Фінзвітність показує організації, які працюють прозоро та відкрито для суспільства.