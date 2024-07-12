Нижня палата парламенту Польщі ухвалила резолюцію, яка визнає депортацію кримських татар радянською владою в 1944 році геноцидом. За резолюцію проголосували 414 депутатів польського парламенту, 16 виступили проти, двоє утрималися, передає кореспондент Укрінформу.

Сейм Польщі визнав геноцидом депортацію кримських татар у 1944 році - що відомо

“Депортація кримських татар з Криму в 1944 році і її наслідки була геноцидом проти кримськотатарського народу”, - зазначається в резолюції.

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У резолюції “У справі вшанування жертв геноциду здійсненого проти кримських татар” зазначається, що 18 травня 1944 року керівництво СРСР розпочало депортацію кримських татар з Кримського півострова.

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Упродовж трьох днів до товарних вагонів загнали майже 200 тис. людей, яких в нелюдських умовах було вивезено до Центральної Азії і до Сибіру. У ході депортації померли 8 тис. людей, ще 45 померли після приїзду до місць призначень.

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Після депортації радянська влада систематично знищувала кримськотатарську спадщину Криму, і лише наприкінці 80-х років минулого століття кримські татари змогли повернутися на захоплену росіянами землю.

У резолюції про депортацію кримських татар у 1944 році згадали про окупації Криму у 2014 - подробиці

“Анексія Криму в 2014 році була одним з першим акордів війни Росії проти України, і є порушенням принципу територіальної цілісності і значним порушенням міжнародного права і Статуту ООН. Звертаючи увагу на резолюцію Сейму Польщі з квітня 2022 року про засудження злочину геноциду на території України, звертаємо увагу, що систематичне і добре продумане насильство російською армією проти цивільних громадян України має ознаки геноциду”,- наголошується в резолюції.

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Зазначається, що Сейм Польщі “вчергове засуджує неспровоковану, нелегальну, повномасштабну збройну агресію Росії проти України і закликає міжнародну спільноту притягнути російську владу до відповідальності за злочин агресії і поставити винних перед Міжнародним трибуналом у Гаазі”.

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Наголошується, що в 2014 році РФ безправно анексувала Крим і приступила до систематичного переслідування кримських татар. В 2016 році Росія за фальшивими звинуваченнями заборонила діяльність Меджлісу.

Десятки кримськотатарських діячів, зокрема багаторічний голова Меджлісу Мустафа Джемілєв знову були вигнані зі своїх земель, інші на багато років опинилися в російських в’язницях.

Відомо, що під час голосування за резолюцію у залі засідань Сейму була присутня українська делегація, зокрема, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, народний депутат України Микола Княжицький.