У межах ІТ-коаліції Люксембург і Данія передали Україні мережеве обладнання на 2 мільйони євро. Ця техніка посилить кіберпотужність українських оборонних структур, повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Україні надали обладнання на 2 млн євро у межаї IT-коаліції - що відомо

"ІТ-коаліція завдяки внескам Люксембургу та Данії передала Україні мережеве обладнання та допоміжні ліцензії загальною вартістю понад 2 млн євро. Це обладнання посилить потужність центрів обробки даних та кіберзахисту Міністерства оборони та Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

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Як зауважили у МОУ, раніше ІТ-коаліція передала ЗСУ ноутбуки, монітори та інше комунікаційне обладнання вартістю 900 тисяч євро.

Допомога від ІТ-коаліції - подробиці

На потреби розбудови ІТ-інфраструктури для Міністерства оборони та Сил оборони України ІТ-коаліція вже передала допомогу на понад 5 млн євро у межах внесків Великої Британії, Данії, Литви, Латвії, Люксембургу та спільно з Канадою.

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"Фахівці з кіберзахисту Міноборони та ЗСУ захищають інформаційно-комунікаційні системи та мережі від кібератак. Нова партія обладнання дозволить покращити захист наших мереж та сприятиме впровадженню низки інформаційних систем — це один з наших пріоритетів", - наголосила заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко.

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ІТ-коаліція для України - що варто знати

На другому засіданні Керівної Групи ІТ-коаліції 8 квітня зібралися представники одинадцяти країн-учасниць, семи країн-спостерігачів, ЄС та НАТО. Вони ознайомилися зі статусом поточних закупівель та пріоритетів на 2024 рік.

У межах коаліції вже вдалося зібрати фінансових та матеріальних внесків на понад 36 млн євро. Додаткові внески сумою понад 23 млн євро очікуються.

ІТ-коаліція для України була створена у лютому 2024-го року. Тоді Естонія, Люксембург, Бельгія, Данія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна завершили підписання відповідної угоди про співпрацю у цій сфері.

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Угода передбачає, що країни-підписанти зобов'язуються співпрацювати протягом наступних 6 років для розбудови взаємосумісної ІТ-інфраструктури Міністерства оборони та Сил оборони України.

Також у лютому Велика Британія завершила процес приєднання до ІТ-коаліції шляхом підписання Декларації про наміри.