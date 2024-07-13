Протягом минулої доби на фронті відбулося 149 бойових зіткнень.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу.

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Найбільша активність ворога й надалі зберігається на Покровському напрямку, а саме - біля Новоолександрівки.

Бої на півночі Харківської області

Російські війська продовжували наступальні дії на Харківському напрямку.

За минулу добу тут відбулося 13 бойових зіткнень в районах Глибокого, Стариці, Липців та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку зафіксували 11 атак.

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За даними Генштабу, Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового.

На Покровському напрямку найбільше атак за добу

На Лиманському напрямку ворог 17 разів атакував біля Невського, Макіївки, Тернів та Торського, а також в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали п’ять штурмових дій поблизу Білогорівки, Роздолівки та Виїмки.

11 атак відбулося на Краматорському напрямку - в районах Іванівського, Андріївки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку загарбники здійснили 19 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Північне, Залізне та Нью-Йорк.

На Покровському напрямку українські воїни відбили 42 штурмові дії.

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Тут, за підтримки авіації, окупанти намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих зусиль - поблизу Новоолександрівки.

«На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки біля Красногорівки, Парасковіївки та Костянтинівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ», - йдеться у зведенні станом на 8:00.

На Времівському напрямку противник шість разів штурмував українські позиції біля Водяного та Урожайного.

На Оріхівському напрямку відбулось три бойових зіткнення поблизу Малої Токмачки та Роботиного.