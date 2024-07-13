У ніч на суботу безпілотники атакували нафтобазу у Цимлянському районі Ростовської області.
Сталося це близько четвертої ранку.
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У результаті виникла велика пожежа.
Пожежа на нафтобазі у Ростовській області
Місцеві жителі кажуть, що спочатку чули вибух.
Потім побачили стовп диму з боку місцевої нафтобази.
Телеграм-канал Mash пише начебто дрон впав на територію підприємства, де зберігають бензин АІ-92, АІ-95 та дизельне паливо.
Потім видання уточнило, що нафтобазу атакували щонайменше два БПЛА. Один із них упав за 20 метрів від промислового майданчика. Другий потрапив у ціль.
Атаку дронів підтвердив губернатор області Василь Голубєв.
За попередніми даними російської влади, загиблих та постраждалих немає.
Пожежі присвоїли 3 ранг.