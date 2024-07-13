Потім побачили стовп диму з боку місцевої нафтобази.

Місцеві жителі кажуть, що спочатку чули вибух.

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Сталося це близько четвертої ранку.

У ніч на суботу безпілотники атакували нафтобазу у Цимлянському районі Ростовської області.

Телеграм-канал Mash пише начебто дрон впав на територію підприємства, де зберігають бензин АІ-92, АІ-95 та дизельне паливо.

Потім видання уточнило, що нафтобазу атакували щонайменше два БПЛА. Один із них упав за 20 метрів від промислового майданчика. Другий потрапив у ціль.