У ніч на суботу безпілотники атакували нафтобазу у Цимлянському районі Ростовської області.

Сталося це близько четвертої ранку. 

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У результаті виникла велика пожежа. 

Пожежа на нафтобазі у Ростовській області

Місцеві жителі кажуть, що спочатку чули вибух.

Потім побачили стовп диму з боку місцевої нафтобази. 

Телеграм-канал Mash пише начебто дрон впав на територію підприємства, де зберігають бензин АІ-92, АІ-95 та дизельне паливо.

Потім видання уточнило, що нафтобазу атакували щонайменше два БПЛА. Один із них упав за 20 метрів від промислового майданчика. Другий потрапив у ціль.

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Атаку дронів підтвердив губернатор області Василь Голубєв. 

За попередніми даними російської влади, загиблих та постраждалих немає. 

Пожежі присвоїли 3 ранг.

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