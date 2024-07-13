Оформити статус учасника бойових дій можна буде через «Дію».

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Коли нова функція з'явиться на порталі - урядовець не уточнив.

Як оформити статус УБД через «Дію»

Уряд ухвалив постанову, яка дозволить українським військовим оформити статус УБД на порталі «Дія».

«Скоро захисники та захисниці зможуть оформити статус учасника бойових дій на порталі Дія», - анонсував Федоров.

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Крім того, подати заяву про отримання статусу учасника бойових дій офлайн можна буде в будь-якому ЦНАПі, незалежно від зареєстрованого місця проживання.

Зараз, щоб подати документи на статус УБД, треба звертатися до спеціальної комісії або до військової частини.

Наразі у застосунку «Дія» доступні посвідчення учасника бойових дій для військових та їхніх родин.

Посвідчення ветерана у «Дії»

Від початку червня в «Дії» доступне посвідчення ветерана.

Аби додати документ у застосунку, потрібно:

обрати всі документи в Дії

натиснути Додати документ

вибрати Посвідчення ветерана

дозволити отримання даних та натиснути Додати посвідчення.

Протягом кількох хвилин документ має зʼявитися в застосунку.

Посвідчення в «Дії» є аналогом паперового документа.