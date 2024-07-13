Російській владі стає важче приховувати реальні втрати у війні проти України, а сама війна стає фактором роздратування у регіонах держави-агресора.

Про це повідомляє українська розвідка.

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У РФ вичерпуються ресурси, - ГУР

Крім того, за даними ГУР, у Росії вичерпуються ресурси для ведення бойових дій. Про це, зокрема, свідчить активна підготовка Москви до рекордного у своїй історії підвищення податків.

«Згідно з планом кремля, під виглядом «прогресивної шкали податку на прибуток фізичних осіб» побори в бюджет зростуть для росіян, які заробляють більше 2200 доларів на місяць. Ставка податку на прибуток зросте з 20% до 25%», - повідомляють у ГУР.

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Зазначається, що за оцінками російського режиму, так звана податкова реформа дозволить зібрати близько 200 мільярдів доларів з 2025 по 2031 роки.

Більше по темі Китай і Росія почали навчання зі стрільбами в Південнокитайському морі Обидві країни повинні розгорнути щонайменше по три кораблі під час триденних навчань.

Також невтішна динаміка суспільних настроїв, яку відстежують у Кремлі, змушує російське військово-політичне керівництво готувати населення до затягування пасків.

Регіональні представники путінського режиму вже намагаються зміщувати фокус уваги із дратівливої воєнної тематики на бурхливе розв'язання соціально-побутових проблем.

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«Окреме місце тут посідає «підтримка» інвалідів, кількість яких постійно зростає через війну проти України. Зокрема, для покалічених під час бойових дій окупантів російська влада прагне розвивати внутрішній туризм. Наприклад, мінімальна кількість місць для інвалідів на російських парковках тепер становить 15%», - зазначають в українській розвідці.

Також в РФ розпорядились виділяти учасникам війни проти України ваучери номіналом 15 тисяч рублів, на які впродовж року можна купувати квитки у заклади культури.

У ГУР вважають, що активізація «соціальної» діяльності Москви свідчить про спробу каналізувати невдоволення та уникнути неконтрольованих соціальних вибухів серед росіян.

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Втрати Росії у війні проти України

За даними Генерального штабу, від початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили 557 770 своїх солдатів.

Лише за минулу добу ворог не дорахується понад тисячу вояк.

Напередодні британська розвідка повідомила про максимальні втрати росіян за останні два місяці.

За інформацією Міноборони Британії, середньодобові втрати російських військ (вбитими та пораненими) в Україні протягом травня і червня становили 1262 і 1163 осіб відповідно.

Загалом за останні два місяці Росія, ймовірно, втратила вбитими та пораненими понад 70 тисяч осіб.