Зранку російська армія вдарила по Білозерській громаді на Херсонщині. 

Під ударом опинилося селище Велетенське. 

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Постраждали двоє жінок - 43 та 46 років. Вони самостійно звернулись за медичною допомогою.

У Велетенському постраждали двоє людей

«В потерпілих - мінно-вибухові травми, уламкові поранення спини та ніг. Лікарі надали їм необхідну допомогу. Далі жінки лікуватимуться амбулаторно», - повідомили в Херсонській ОВА. 

Вночі росіяни обстріляли Херсон

Вночі війська РФ знову вдарили по Центральному району Херсона. Поцілили по житлових кварталах. 

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Атакували з тимчасово окупованого лівого берега.

Ніхто не постраждав.

Зруйновані житлові будинки та вибиті вікна.

Армія РФ атакує Херсонщину: за добу один загиблий та 5 поранених 

Протягом доби росіяни обстрілювали Херсон, Антонівку, Білозерку, Станіслав, Первомайське, Гончарне, Берислав, Золоту Балку, Львове та Гаврилівку.

Одна людина загинула та п’ятеро поранено. 

Серед потерпілих - рятувальник. 

Надзвичайник постраждав у прибережній зоні Корабельного району. 

«Російські військові з артилерії поцілили по бригаді ДСНС, яка виконувала там роботи. В результаті удару пошкоджено спецтехніку та поранено 22-річного рятувальника, у нього осколкові поранення спини та руки», - розповіли в Нацполіції. 

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Жертвою окупантів стала літня жінка - мешканка Берислава. Окупанти вдарили по приватному будинку FPV-дроном. Потерпілу доправили до лікарні. Однак, врятувати її не вдалося.

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