Зранку російська армія вдарила по Білозерській громаді на Херсонщині.
Під ударом опинилося селище Велетенське.
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Постраждали двоє жінок - 43 та 46 років. Вони самостійно звернулись за медичною допомогою.
У Велетенському постраждали двоє людей
«В потерпілих - мінно-вибухові травми, уламкові поранення спини та ніг. Лікарі надали їм необхідну допомогу. Далі жінки лікуватимуться амбулаторно», - повідомили в Херсонській ОВА.
Вночі росіяни обстріляли Херсон
Вночі війська РФ знову вдарили по Центральному району Херсона. Поцілили по житлових кварталах.
Атакували з тимчасово окупованого лівого берега.
Ніхто не постраждав.
Зруйновані житлові будинки та вибиті вікна.
Армія РФ атакує Херсонщину: за добу один загиблий та 5 поранених
Протягом доби росіяни обстрілювали Херсон, Антонівку, Білозерку, Станіслав, Первомайське, Гончарне, Берислав, Золоту Балку, Львове та Гаврилівку.
Одна людина загинула та п’ятеро поранено.
Серед потерпілих - рятувальник.
Надзвичайник постраждав у прибережній зоні Корабельного району.
«Російські військові з артилерії поцілили по бригаді ДСНС, яка виконувала там роботи. В результаті удару пошкоджено спецтехніку та поранено 22-річного рятувальника, у нього осколкові поранення спини та руки», - розповіли в Нацполіції.
Жертвою окупантів стала літня жінка - мешканка Берислава. Окупанти вдарили по приватному будинку FPV-дроном. Потерпілу доправили до лікарні. Однак, врятувати її не вдалося.