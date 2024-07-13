Зранку російська армія вдарила по Білозерській громаді на Херсонщині. Під ударом опинилося селище Велетенське. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Постраждали двоє жінок - 43 та 46 років. Вони самостійно звернулись за медичною допомогою. У Велетенському постраждали двоє людей «В потерпілих - мінно-вибухові травми, уламкові поранення спини та ніг. Лікарі надали їм необхідну допомогу. Далі жінки лікуватимуться амбулаторно», - повідомили в Херсонській ОВА. Вночі росіяни обстріляли Херсон Вночі війська РФ знову вдарили по Центральному району Херсона. Поцілили по житлових кварталах. Advertisement Атакували з тимчасово окупованого лівого берега. Ніхто не постраждав. Зруйновані житлові будинки та вибиті вікна.

Армія РФ атакує Херсонщину: за добу один загиблий та 5 поранених Протягом доби росіяни обстрілювали Херсон, Антонівку, Білозерку, Станіслав, Первомайське, Гончарне, Берислав, Золоту Балку, Львове та Гаврилівку. Одна людина загинула та п’ятеро поранено. Серед потерпілих - рятувальник. Надзвичайник постраждав у прибережній зоні Корабельного району. «Російські військові з артилерії поцілили по бригаді ДСНС, яка виконувала там роботи. В результаті удару пошкоджено спецтехніку та поранено 22-річного рятувальника, у нього осколкові поранення спини та руки», - розповіли в Нацполіції. Advertisement