Президент Володимир Зеленський зустрівся з голлівудським актором Метью Макконагі та запропонував підтримати українську платформу UNITED24.

Глава держави наголосив, що зараз важливо тримати Україну у фокусі уваги світу.

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Зеленський зустрівся з актором Метью Макконагі

Президент розповів про ситуацію на полі бою та в українських містах, які потерпають від атак росіян. Йшлося, зокрема, про Харків, який перебуває під постійним російським повітряним терором.

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Глава держави також наголосив на українському баченні досягнення справедливого миру, основою якого є Формула миру.

United24: що відомо

United24 - це ініціатива для збору благодійних внесків на підтримку України.

Серед амбасадорів платформи - актори та режисери, музиканти, науковці та спортсмени.

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Платформу представляють футболісти Андрій Шевченко та Олександр Зінченко, тенісистка Еліна Світоліна, боксер Олександр Усик, історик Тімоті Снайдер, сценарист Лієв Шрайбер, співачка Барбра Стрейзанд, гурт Imagine Dragons та актор Марк Гемілл, який зіграв Люка Скайвокера у «Зоряних війнах».

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Завдяки амбасадорам платформа закриває потужні благодійні збори та тримає нашу країну у фокусі уваги міжнародної спільноти.