Уряд затвердив вигляд намогильних споруд майбутнього Національного військового меморіального кладовища (НВМК).

Вони будуть у формі козацького хреста або прямокутної таблиці із заокругленим верхом.

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Про це повідомив голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.

«Завдяки цьому рішенню НВМК продовжить багатовікову традицію (від стародавніх козацьких кладовищ до найбільш знакових українських військових поховань у діаспорі) вшановувати загиблих воїнів в характерний для нашого культурного контексту спосіб», - зазначив він.

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Як виглядатиме Національне військове кладовище

Форму можливих надгробків можуть обирати військові або родичі бійців.

Ті, хто не сповідує християнство або не бажає мати на могилі хреста, зможуть обрати прямокутну таблицю.

Намогильні споруди, які встановлюватимуться на могилах полеглих героїв - будуть уніфікованими.

«Незалежно від військового звання, частини чи роду військ споруджуватимуть однакові хрести або плити. Це буде військовий однострій небесної української армії, що увічнена на Національному військовому меморіальному кладовищі», - розповів директор ДУ НВМК Ярослав Пронюткін.

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Обидві форми надгробків матимуть однакову висоту та повторюватимуть обриси одна одної.

Зображення: Ескізи НВМК Сергія Дербіна.

Незабаром планують провести круглий стіл із залученням фахівців, аби обговорити та вирішити з якого матеріалу будуть намогильні споруди.

Будівництво військового меморіального кладовища

Національне військове кладовище планують побудувати під Києвом - у Гатненській громаді.

Наприкінці червня проєкт НВМК пройшов державну експертизу та отримав схвальну оцінку.

В Уряді тоді наголосили, що спорудження меморіального цвинтаря не впливатиме на екологію в регіоні.

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Спочатку планують звести сектори для поховань, колумбарні стіни, будинок трауру, центральну площу, зону рекреації, під'їзну дорогу та зупинки громадського транспорту, адміністративні та господарські будівлі, пункт охорони.