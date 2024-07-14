Внаслідок російських обстрілів за добу на Донеччині загинуло шестеро людей. Ще 11 отримали травми.
Серед постраждалих - дитина.
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Про це повідомили в поліції.
Жертвами окупантів стали мешканці сіл Новоочеретувате, Прогрес, Новоселівка Перша та Костянтинопольське.
Росіяни обстріляли 11 населених пунктів Донеччини
Загалом під ворожим вогнем опинилися 11 населених пунктів області.
На Новоочеретувате росіяни скинули дві авіабомби «УМПБ Д-30 СН». Пошкоджено 6 приватних осель, крамницю, електромережі.
Бомбами окупанти також вдарили по Костянтинопільському.
У селі Прогрес ворог влучив у приватну оселю.
На Мирноград окупанти спрямували три бомби - «УМПБ Д-30 СН» та «ФАБ-500» з модулем УМПК. Серед постраждалих у місті - 16-річна дівчина.
Руйнувань зазнали 70 приватних будинків, адмінбудівля, нежитлові приміщення, авто.
Також є потерпілі у Нью-Йорку, Журавці та Часовому Яру.
З авіації противник атакував Торецьк. Зафіксовано руйнування трьох багатоквартирних будинків, підприємства та закладу освіти.