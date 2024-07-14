У селі Прогрес ворог влучив у приватну оселю.

Бомбами окупанти також вдарили по Костянтинопільському.

На Новоочеретувате росіяни скинули дві авіабомби «УМПБ Д-30 СН». Пошкоджено 6 приватних осель, крамницю, електромережі.

Про це повідомили в поліції.

Підписуйтесь на наш Viber-канал .

Внаслідок російських обстрілів за добу на Донеччині загинуло шестеро людей. Ще 11 отримали травми.

На Мирноград окупанти спрямували три бомби - «УМПБ Д-30 СН» та «ФАБ-500» з модулем УМПК. Серед постраждалих у місті - 16-річна дівчина.

Руйнувань зазнали 70 приватних будинків, адмінбудівля, нежитлові приміщення, авто.

Також є потерпілі у Нью-Йорку, Журавці та Часовому Яру.

З авіації противник атакував Торецьк. Зафіксовано руйнування трьох багатоквартирних будинків, підприємства та закладу освіти.