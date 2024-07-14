Світові лідери прокоментували стрілянину під час виступу Трампа у штаті Пенсильванія. Вони виступили проти політичного насильства та висловили свою підтримку постраждалим.

Світові політики засудили замах на Трампа

Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив напад на колишнього президента США Дональда Трампа під час його передвиборчої кампанії.

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Про це він написав у соцмережі Х.

«Політичне насильство є абсолютно неприйнятним у демократії. Я рішуче засуджую напад на колишнього президента Дональда Трампа», - йдеться у дописі Мішеля.

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Головний європейський дипломат Жозеп Боррель також засудив замах на Трампа під час передвиборчих перегонів, назвавши його «неприйнятним актом насильства».

«Шокований новинами про напад на Трампа, який я рішуче засуджую. Знову ми є свідками неприйнятного акту насильства проти політичних представників», - написав Боррель у соцмережі Х.

Більше по темі Байден назвав умову зняття власної кандидатури з президентських виборів Чинний президент США також пояснив, чому передумав бути перехідним кандидатом.

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що політичному насильству не може бути місця у демократичному суспільстві.

«Шокована жахливою атакою на мітингу колишнього президента Трампа у Пенсильванії. Політичне насильство є неприйнятним, йому не має бути місця у наших суспільствах. Мої думки з ним і з жертвами», - написала президентка Європарламенту у соцмережі Х.

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн шокована інцидентом та заявила, що насильству немає місця в демократії.

«Я глибоко шокована стріляниною, що сталася під час виборчої кампанії колишнього президента Трампа. Я бажаю Дональду Трампу швидкого відновлення та висловлюю співчуття родинам безневинної жертви. Політичному насильству немає місця в демократії», - наголосила очільниця Єврокомісії у соцмережі Х.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що «такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не має перемагати».

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«Жахливий злочин, який можна тільки засуджувати і який демонструє, наскільки серйозні виклики глобально зараз перед демократією», - сказав український президент.

Підозрюваного у замаху на Трампа ідентифікували

Федеральне бюро розслідувань США встановило особу підозрюваного.

Це 20-річний Томас Метью Крукс. Про це повідомили в ФБР.

«ФБР ідентифікувало 20-річного Томаса Метью Крукса з Бетел-Парку, штат Пенсільванія, як суб'єкта, причетного до замаху на колишнього президента Дональда Трампа 13 липня в Батлері, штат Пенсільванія», - йдеться в повідомленні.

За словами правоохоронців, Крукс стріляв у Трампа, сидячи на даху сусідньої будівлі, яка була за межами периметра безпеки мітингу.

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Мотив нападника досі залишається невідомим.

У Трампа стріляли

Під час виборчого мітингу Трампа у Батлері (штат Пенсильванія) сталася стрілянина.

Правоохоронні органи США нейтралізували особу, що вчинила стрілянину.

Інцидент розслідується як можливий замах на вбивство.

Прокурор округу Батлер Річард Голдінгер заявив, що двоє людей загинули, включно зі стрільцем.

Чинний Президент США Джо Байден засудив напад на Трампа й висловив вдячність Секретній службі США за оперативне реагування.

Сам Трамп написав, що був поранений у вухо. А його речник заявив, що з експрезидентом «усе гаразд».