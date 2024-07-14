Президент України Володимир Зеленський відреагував на стрілянину під час мітингу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії.

У соцмережі X Володимир Зеленський зазначив, що «із жахом» дізнався про замах на Трампа. 

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Зеленський прокоментував замах на Трампа

Він наголосив, що «такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не має перемагати». 

Володимир Зеленський побажав американському політику швидкого одужання, а Америці - вийти з цього сильнішою. 

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«Жахливий злочин, який можна тільки засуджувати і який демонструє, наскільки серйозні виклики глобально зараз перед демократією», - сказав український президент уже у своєму зверненні. 

Стрілянина на передвиборчому мітингу Трампа

Під час передвиборчого мітингу Дональда Трампа у Пенсільванії сталася стрілянина.

За словами речника політика, з колишнім президентом «усе гаразд». Сам Трамп заявив, що був поранений у вухо. 

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Чинний президент США також пояснив, чому передумав бути перехідним кандидатом.

Загинув учасник мітингу та підозрюваний у стрілянині. Ще двоє людей - поранені. 

Правоохоронці встановили особу причетного до замаху на Трампа, повідомляє NBC News.

ФБР підтвердило, що стрілець - 20-річний Томас Метью Крукс. 

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Чому він стріляв у Трампа - наразі невідомо. 

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