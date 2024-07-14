Президент України Володимир Зеленський відреагував на стрілянину під час мітингу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії.
У соцмережі X Володимир Зеленський зазначив, що «із жахом» дізнався про замах на Трампа.
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Зеленський прокоментував замах на Трампа
Він наголосив, що «такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не має перемагати».
Володимир Зеленський побажав американському політику швидкого одужання, а Америці - вийти з цього сильнішою.
«Жахливий злочин, який можна тільки засуджувати і який демонструє, наскільки серйозні виклики глобально зараз перед демократією», - сказав український президент уже у своєму зверненні.
Стрілянина на передвиборчому мітингу Трампа
Під час передвиборчого мітингу Дональда Трампа у Пенсільванії сталася стрілянина.
За словами речника політика, з колишнім президентом «усе гаразд». Сам Трамп заявив, що був поранений у вухо.
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Загинув учасник мітингу та підозрюваний у стрілянині. Ще двоє людей - поранені.
Правоохоронці встановили особу причетного до замаху на Трампа, повідомляє NBC News.
ФБР підтвердило, що стрілець - 20-річний Томас Метью Крукс.
Чому він стріляв у Трампа - наразі невідомо.