Президент України Володимир Зеленський відреагував на стрілянину під час мітингу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії.

У соцмережі X Володимир Зеленський зазначив, що «із жахом» дізнався про замах на Трампа.

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Зеленський прокоментував замах на Трампа

Він наголосив, що «такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не має перемагати».

Володимир Зеленський побажав американському політику швидкого одужання, а Америці - вийти з цього сильнішою.

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«Жахливий злочин, який можна тільки засуджувати і який демонструє, наскільки серйозні виклики глобально зараз перед демократією», - сказав український президент уже у своєму зверненні.