У Тернопільській області автобус з паломниками потрапив у ДТП. 

Сталося це близько восьмої години ранку. 

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Віряни їхали на Всеукраїнську прощу у Зарваницю.

Автобус з паломниками потрапив у ДТП

Аварія сталася на шляху поблизу села Раковець Тернопільського району. 

За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням та зʼїхав у кювет. 

У результаті транспортний засіб перекинувся. 

У салоні була 41 людина. 

Стан постраждалих 

Близько 30 постраждалих доправили до лікарні. 

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Про це сказав речник Поліції Тернопільської області Сергій Крета під час прямого ефіру Суспільне.Студія о 13:05. 

«Лише 2 людей з переломами різної важкості доправлені в лікарні, інші 28 людей мають незначні травми, їм надають медичну допомогу в кількох лікарнях - це Козова, Теребовля, Тернопіль та Бережани. Інші паломники, а саме 11 людей, які перебували в автобусі, себе добре почувають, їм надали можливість поїхати в Марійський духовний центр помолитися на прощі, на яку вони власне і їхали», - сказав речник. 

Зі слів водія, в автобусі сталася технічна несправність. Тепер це перевірятиме експертиза. 

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