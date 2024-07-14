У Тернопільській області автобус з паломниками потрапив у ДТП.
Сталося це близько восьмої години ранку.
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Віряни їхали на Всеукраїнську прощу у Зарваницю.
Автобус з паломниками потрапив у ДТП
Аварія сталася на шляху поблизу села Раковець Тернопільського району.
За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням та зʼїхав у кювет.
У результаті транспортний засіб перекинувся.
У салоні була 41 людина.
Стан постраждалих
Близько 30 постраждалих доправили до лікарні.
Про це сказав речник Поліції Тернопільської області Сергій Крета під час прямого ефіру Суспільне.Студія о 13:05.
«Лише 2 людей з переломами різної важкості доправлені в лікарні, інші 28 людей мають незначні травми, їм надають медичну допомогу в кількох лікарнях - це Козова, Теребовля, Тернопіль та Бережани. Інші паломники, а саме 11 людей, які перебували в автобусі, себе добре почувають, їм надали можливість поїхати в Марійський духовний центр помолитися на прощі, на яку вони власне і їхали», - сказав речник.
Зі слів водія, в автобусі сталася технічна несправність. Тепер це перевірятиме експертиза.