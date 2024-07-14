У салоні була 41 людина.

За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням та зʼїхав у кювет.

У Тернопільській області автобус з паломниками потрапив у ДТП.

Стан постраждалих

Близько 30 постраждалих доправили до лікарні.

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Про це сказав речник Поліції Тернопільської області Сергій Крета під час прямого ефіру Суспільне.Студія о 13:05.

«Лише 2 людей з переломами різної важкості доправлені в лікарні, інші 28 людей мають незначні травми, їм надають медичну допомогу в кількох лікарнях - це Козова, Теребовля, Тернопіль та Бережани. Інші паломники, а саме 11 людей, які перебували в автобусі, себе добре почувають, їм надали можливість поїхати в Марійський духовний центр помолитися на прощі, на яку вони власне і їхали», - сказав речник.

Зі слів водія, в автобусі сталася технічна несправність. Тепер це перевірятиме експертиза.