Президент Володимир Зеленський планує зустрітися з очільниками областей після повернення зі США.

У Сполучених штатах глава держави мав перемовини з місцевими губернаторами.

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Зеленський збирає глав областей

За його словами, США готові допомагати Україні, до прикладу, з медициною, укриттями, оборонними індустріями. Тому нам потрібна співпраця між регіонами.

«Після зустрічей із губернаторами штатів Америки я проведу зустріч із нашими керівниками областей – нам потрібна співпраця між регіонами теж, між громадами та лідерами громад безпосередньо. Це і медицина, це і укриття, це і оборонні індустрії тощо. Сполучені Штати готові допомагати на всіх цих рівнях», - анонсував Володимир Зеленський.

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Президент зустрівся з губернаторами США

У п’ятницю, 12 липня, Володимир Зеленський під час свого візиту до США зустрівся з губернаторами американських штатів.

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Президент України закликав губернаторів до співпраці з українськими регіонами.

«Я запрошую вас будувати зв'язки між людьми, які триватимуть завжди. Ми вже бачимо внесок Юти у відбудову нашої країни - ви допомогли тисячам людей. І така допомога може стати допомогою для мільйонів людей і для справи добра загалом, яка винагороджує кожного, незалежно від того, де він живе», - сказав глава держави під час зустрічі Національної асоціації губернаторів США.

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