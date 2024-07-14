Президент Володимир Зеленський планує зустрітися з очільниками областей після повернення зі США. 

У Сполучених штатах глава держави мав перемовини з місцевими губернаторами. 

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Зеленський збирає глав областей

За його словами, США готові допомагати Україні, до прикладу, з медициною, укриттями, оборонними індустріями. Тому нам потрібна співпраця між регіонами. 

«Після зустрічей із губернаторами штатів Америки я проведу зустріч із нашими керівниками областей – нам потрібна співпраця між регіонами теж, між громадами та лідерами громад безпосередньо. Це і медицина, це і укриття, це і оборонні індустрії тощо. Сполучені Штати готові допомагати на всіх цих рівнях», - анонсував Володимир Зеленський. 

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Президент зустрівся з губернаторами США

У п’ятницю, 12 липня, Володимир Зеленський під час свого візиту до США зустрівся з губернаторами американських штатів.

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Чинний президент США також пояснив, чому передумав бути перехідним кандидатом.

Президент України закликав губернаторів до співпраці з українськими регіонами. 

«Я запрошую вас будувати зв'язки між людьми, які триватимуть завжди. Ми вже бачимо внесок Юти у відбудову нашої країни - ви допомогли тисячам людей. І така допомога може стати допомогою для мільйонів людей і для справи добра загалом, яка винагороджує кожного, незалежно від того, де він живе», - сказав глава держави під час зустрічі Національної асоціації губернаторів США.

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Президент наголосив на наших потребах у бомбосховищах для навчальних закладів, а також у ППО та генерації електрики. 

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