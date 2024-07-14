Іран та РФ продовжують демонструвати бажання поглиблювати двосторонні відносини та багатосторонню співпрацю.

Про це пишуть аналітики Інституту з вивчення війни.

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В ISW нагадали, що новообраний президент Ірану Масуд Пезешкіан опублікував статтю у виданні Tehran Times, де похвалив Китай та РФ за підтримку Ірану у «складні часи».

Пезешкіан заявив, що Москва залишається для його країни важливими стратегічним союзником. Тому його уряд буде відданим розширенню співпраці з РФ. Також Тегеран надаватиме пріоритет двосторонньому та багатосторонньому співробітництву між країнами.

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Іран «прагне миру» між Росією та Україною

Крім того, Масуд Пезешкіан заявив, що Іран «прагне миру» між Росією та Україною і готовий підтримувати ініціативи, спрямовані на мир.

Зазначається, що у РФ також підтримують стратегічний курс з Іраном під керівництвом нового президента та готові розглянути пропозиції мирного посередництва з боку Ірану. Хоча Володимир Путін нещодавно відкинув можливість будь-яких посередницьких зусиль третьої сторони між Києвом та Москвою.

Посол Росії в Ірані Олексій Дєдов заявив, що РФ та Іран підпишуть угоду про всеосяжне стратегічне партнерство в «осяжному майбутньому». Але конкретних термінів не назвав.

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Дєдов заявив, що Росія та Іран підпишуть угоду про всеосяжне стратегічне партнерство в "осяжному майбутньому", але не назвав конкретних термінів цієї угоди.

Новий президент Ірану: що відомо

На початку липня на виборах президента Ірану переміг Масуд Пезешкіан - кардіохірург і політик-реформатор.

Він випередив прихильника жорсткої лінії Саїда Джалілі.

Пезешкіан обіцяв налагодити контакти із Заходом і послабити дію закону про обов'язкове носіння хіджабу.

Пезешкіан є членом парламенту з 2008 року й обіймав посаду віцеспікера з 2016 по 2020 рік, коли помірковані та реформісти мали більшість у законодавчому органі.