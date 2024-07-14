Ситуація на Покровському напрямку залишається найбільш напруженою. Сьогодні там відбулася третина від усіх боїв.

Також росіяни активно штурмують на Торецькому напрямку.

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Про це йдеться у зведенні Генерального штабу станом на 16:00.

Від початку доби по всій лінії фронту зафіксували 66 бойових зіткнень.

Ворог обстрілює Харківщину КАБами

Російські війська тричі штурмували біля Вовчанська та Глибокого на Харківському напрямку. Ці дії для ворога були невдалими, кажуть у штабі.

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Натомість окупанти активно продовжують бити КАБами з російської території по українських селах і містах.

Зокрема, з боку Бєлгорода завдали чотирьох авіаударів у район Липців, чотири авіабомби розірвались біля Вовчанських Хуторів, а Вовчанськ зазнав двох авіаударів шістьма КАБами з напрямку Шебекіного (РФ).

Окрім того, противник бомбардував Старицю і Глибоке. По Ветеринарному бив з озброєння гелікоптерів некерованими авіаційними ракетами.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили три атаки біля Піщаного і Стельмахівки.

По району Петропавлівки прилетіли 16 російських НАРів.

Росіяни активно штурмують на Торецькому та Покровському напрямках

На Лиманському напрямку війська агресора чотири рази штурмували українські позиції в районі Греківки і стільки ж - біля Макіївки. Поблизу останньої росіяни діяли за підтримки авіації - випустили 20 НАРів.

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Також некерованими авіаракетами окупанти били по Серебрянському лісу.

Росіяни не полишають спроб протиснути українську оборону на Сіверському напрямку. З початку доби наші воїни відбили тут шість атак.

На Краматорському напрямку з початку доби зафіксували 5 бойових зіткнень. Ворог невдало штурмував поблизу Григорівки, Часового Яру, Іванівського та Андріївки.

Станом на 16:00 тривало дві атаки росіян на Покровському напрямку.

Загалом від початку доби тут відбулося понад два десятки штурмів.

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Майже всі свої зусилля ворог спрямував у райони Новоолександрівки і Прогреса.

«Також бої точилися поблизу Воздвиженки, Яснобродівки та Новоселівки Першої. Водночас трьома КАБами окупанти бомбардували Іванівку та Лисичне. У район Олександрополя тричі била некерованими ракетами російська авіація», - йдеться у зведенні Генштабу.

На Курахівському напрямку українські воїни нейтралізували дві атаки противника неподалік Красногорівки і Парасковіївки.

Також двічі росіяни атакували на Времівському напрямку - біля Костянтинівки і Водяного.

Тричі вдарили керованими авіаційними бомбами в районі Великої Новосілки.

Усі спроби ворога просунутись вперед наші воїни відбили.

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На Придніпровському напрямку, на лівобережжі Дніпра, російський агресор й надалі намагається продовжувати активні дії неподалік Кринок.

Від початку доби українські бійці відбили тут два ворожих штурми.

У район Львового загарбники скинули чотири авіабомби.