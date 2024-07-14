У неділю 14 липня Військово-морські сили Китаю і Росії розпочали спільні навчання під назвою «Морська взаємодія - 2024».
Вони проходять у Південнокитайському морі поблизу провінції Гуандун.
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Про це повідомляє Міноборони КНР.
Про кількість кораблів та сил і засобів, що залучаються до маневрів, наразі не повідомляється.
Проте раніше ЗМІ писали, що до військово-морської бази Чжаньцзян у провінції Гуандун прибули два корвети Тихоокеанського флоту РФ.
Як проходять військові навчання РФ і Китаю
Навчання поділені на три етапи.
Серед яких зосередження сил, планування в гавані та відпрацювання на карті тактичного злагодження та практичні морські тренування 15-17 липня у прилеглій до провінції акваторії Південнокитайського моря.
Під час першої фази навчань, йдеться в іншому повідомленні відомства, китайські бойові кораблі та два російські корвети провели четверте спільне морське патрулювання в західній і північній частині Тихого океану.
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«Це патрулювання не спрямоване проти третіх сторін і не має нічого спільного з поточною міжнародною та регіональною ситуацією», - підкреслили в китайському Міноборони.