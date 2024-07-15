Посилаючись на "політику розпалювання ворожнечі", піар-команда Кремля поспішила пов'язати замах на кандидата в президенти США Дональда Трампа в суботу із зовнішньою політикою адміністрації Джо Байдена в Україні та нібито войовничою культурою Америки.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова в неділю звернулася до "тих, хто голосує в США за постачання зброї" Києву, заявивши, що це провокує "нападки і на російського президента".

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement

"Можливо, краще було б використати ці гроші на фінансування американської поліції та інших служб, які повинні забезпечувати правопорядок у США?" — запитала вона.

На передвиборчому мітингу Трампа в американському штаті Пенсильванія на вихідних 20-річний стрілець вчинив замах на Трампа, в результаті чого куля зачепила вухо кандидата. Згідно із попередніми повідомленнями слідства, стрільця одразу вбили співробітники служби правопорядку.

Трамп знайшов собі природних союзників у Кремлі відтоді, як йому не вдалося змусити Київ передати будь-яку компрометуючу інформацію на Байдена напередодні президентських виборів 2020 року, які Трамп програв.

Advertisement

Трамп пообіцяв, що закінчить російсько-українську війну "протягом 24 годин", якщо повернеться на посаду президента, що, як пише агенція Франс-Пресс (AFP), "означатиме, що Київ буде змушений вести переговори з Москвою з ослабленої позиції".

На знак їхніх дружніх відносин президент Росії Владімір Путін заявив, що сприймає обіцянки Трампа припинити війну "дуже серйозно".

Речникові Путіна в Кремлі Дмітрію Пєскову, схоже, доручили пов'язати фінансування США на оборону України із цим замахом на вбивство.

Пєсков заявив, що Кремль не здивований діями 20-річного стрілка з Пенсильванії через "атмосферу, яку створили навколо нього".

"Після численних спроб прибрати кандидата Трампа з політичної арени — з використанням перших юридичних інструментів, судів, прокурорів, спроб політичної дискредитації — всім зовнішнім спостерігачам було очевидно, що його життя в небезпеці".

Advertisement

"Для нинішньої влади характерно вирішувати всі питання з позиції сили, особливо глобальні питання... Тут і санкції, які так любить ця влада, і політичний тиск, і навіть пряме застосування силових методів, військової сили. Зараз насильство фактично стало нормою всередині країни", — сказав Пєсков.

Не втримавшись від спокуси провести паралелі між замахом на Трампа і вбивством Джона Кеннеді в 1963 році, Захарова додала: "Коли інші способи позбутися неприємного президента вичерпані, в гру вступає старий добрий Лі Харві Освальд".

Advertisement

Про мотиви вбивства Освальдом Кеннеді в його кортежі в Далласі досі ходять найрізноманітніші теорії змови, серед яких не останнє місце посідає та, в якій у нападі звинувачують Радянський Союз. Президента Кеннеді вбили через рік після розпалу Карибської кризи, через яку світ був небезпечно близький до ядерної конфронтації.

Один загиблий, щонайменше дев'ять поранених внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в Донецькій області

Вадим Філашкін, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, повідомив у соціальних мережах, що у неділю російські війська завдали ракетного удару по житловому кварталу в Донецькій області, в результаті чого одна людина загинула і щонайменше дев'ять отримали поранення.

"У Мирнограді росіяни влучили ракетою в адміністративну будівлю та багатоповерхівку, внаслідок чого одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення. За попередньою інформацією, ще двоє людей перебувають під завалами", — написав Філашкін.

Advertisement

У Лимані поранення отримали троє людей, пошкоджено щонайменше один будинок і кав'ярню.

"Кожен українець — мішень для росіян. Не наражайте себе на небезпеку — евакуюйтеся!", — написав він.

Тим часом, у західних частинах регіону геолокаційні кадри, опубліковані в неділю, вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися в лісистій місцевості на захід від Лиману Першого і на схід від Берестового (на північний захід від Сватового).

Інші знімки, зроблені на вихідних, на які посилається Інститут вивчення війни (ISW), з околиць обласного центру, схоже, показують, що російські війська нещодавно просунулися в південній частині Макіївки й на південний схід від населеного пункту.