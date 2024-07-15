Ворожі війська завдали 445 ударів по Запорізькій області за добу, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

РФ обстріляла Запорізький регіон

Під вогнем опинились 8 населених пунктів: Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Новоданилівка, Малинівка, Біленьке та Левадне.

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ЗС РФ використовували 187 безпілотників різних типів і здійснили 15 обстрілів із РСЗВ та 253 з артилерії.

Зафіксовано 7 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури, але про жертви серед мирного населення не зазначається.

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Обстріли Запорізького регіону – що відомо

Нагадаємо, що з 11 по 12 липня Запорізьку область обстріляли 406 разів.

Згідно з даними ОВА, під ударом були Степногірськ, Гуляйполе, Оріхів, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Малинівка, Варварівка, Біленьке, Успенівка та Новопавлівка.

Надходили 14 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури, але мирні жителі не постраждали.

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До ОВА надійшли 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
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